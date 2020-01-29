限華客入境 多國停發簽證

日韓撤僑專機運物資到中國

另外，多國派出專機撤僑，日本專機昨晚已出發前往武漢，預料將接載約200名國民，今日上午抵達東京羽田機場，專機亦會運送口罩及防護衣等物資到中國。日本外務省表示已得悉約有650名國民希望回國，會再加派專機。美國載有240名公民的專機則會於今天離開武漢，其中包括駐武漢領事館工作人員。

韓國外交部表示，該國有逾700名滯留武漢的公民希望回國，當局決定於周四、周五安排4架專機撤僑，亦會藉此向中國提供醫療物資。法國衛生部長亦表示，該國專機將於周四抵達武漢，預計周五晚或周六清晨啟程回巴黎，今次只接載沒有任何症狀的國民，下一程或包括「有可能感染病毒者」，整個行動估計涉及最多1000人。

俄羅斯、荷蘭、英國、德國、西班牙、摩洛哥、泰國及印度等，亦表示正尋求撤僑方案或與中國當局商討有關安排。

美國提升對中國旅警

另外，美國國務院領事事務局周一（27日）提升對中國的旅遊警示至3級，建議有意前往者再三考慮風險，對湖北省仍繼續維持最高的第4級，呼籲國民不要前往。台灣亦調升湖北省旅遊警示至「紅色」，建議民眾不宜前往；港澳以外的省市區則為「橙色」，即如非必要就避免前往。

（法新社/路透社/中央社）

（武漢肺炎）