無在港湖北人數 港府循酒店接觸旅客

兩日拒510人入境 全已離開

澳門周日宣布推出措施，會追蹤在澳門的湖北人位置，強制無病徵但堅持留澳的湖北人入住隔離營，或讓他們自行返回內地，當地新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，約有2132名湖北省人在當地，當中有1390名武漢人。

林鄭月娥昨表示，當局無在港湖北人的準確數字，相信有一定數量，並稱他們的簽證一般為7日，相信人數會愈來愈少。她說當局會設法透過酒店業及旅發局接觸相關人士。至於本港駐武漢辦人員，她說相關人員仍在當地提供服務。保安局長李家超說，已聯絡酒店業跟進湖北來港的旅客，會給予他們防疫單張，要求他們聯絡政府並跟從衛生建議。

林鄭：簽證到期後 人數將減少

旅遊業議會總幹事陳張樂怡稱，不掌握在港的湖北省旅客人數，並說早前入境的大部分內地團屬短途旅遊，相信在年初二或之前已離港，隨着早前內地停止出團，現時很少內地團在港。她說旅行社會掌握內地團參加者的資料，但難掌握自由行的資料，除非自由行曾報名參加旅行社的本地一或兩天團。她說，自由行旅客若入住酒店，一般要出示證件等個人資料，料酒店業能掌握相關資料。

湖北200港人滯留求助

另外，美國、日本等先後宣布包機載走滯留武漢的國民。林鄭月娥稱至昨日接獲107宗港人求助個案，涉約200人，全部與湖北省有關，當中無學生，主要因為交通停頓而滯留湖北，特區政府正與中央政府商討如何將該批人送返港。

港府周一凌晨起拒絕湖北省居民或過往14日曾到湖北省的非本港居民入境，入境處昨日回覆本報表示，截至周二凌晨的24小時，共有510名相關人士被拒入境。有指部分被拒入境者滯留本港，據了解，昨日已全數離港。對於有日本航班的湖北省乘客被拒入境後，被安排經羅湖口岸離港，據悉安排經陸路口岸返內地屬慣常做法，另在最壞情况下政府可代被拒入境者付款買機票。

（武漢肺炎）