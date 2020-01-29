飛沫播毒可傳3米 冬天更易擴散 醫生稱低溫乾燥助生存 地鐵車廂密封地方飛更遠

《科學》雜誌引述《刺針》一份有關武漢肺炎的文章報道，武漢市最早的病人在去年12月1日病發，未到過華南海鮮市場，他與之後病發的病人亦沒流行病學關聯，當地最早病發的41人中，13人都沒華南海鮮市場接觸史。

最早病發41人 13無接觸海鮮市場

《科學》引述喬治敦大學傳染病專家Daniel Lucey指出，「13人和這市場沒有任何聯繫，是大數目」，認為計算病毒潛伏期，新冠病毒最初可能發生在去年11月。演化生物學家Kristian Anderson亦分析了27個新型冠狀病毒的基因排序，認為病毒源頭或於去年10月1日出現，由其他地方傳到海鮮市場後引發大規模感染。武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林則認為，從疫情發展看來，華南海鮮市場不是病毒的唯一源頭，而是多源性。

目前一病人可傳染兩三人

北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺昨表示，在新型冠狀病毒患者的密切接觸者中，發現無症狀的感染者，他們的核酸檢測結果陽性，是透過主動搜索、增加檢測能力後發現，他們也有一定傳染性，對防控帶來困難和複雜性。中國疾控中心副主任馮子健表示，確診個案不斷增加意味疫情仍在擴散，沒完全被遏制，與病毒傳播能力有關，目前一個病發病人可傳染兩三人。

有感染者零病徵 亦可接觸傳播

另外，國家衛健委與國家中醫藥管理局前日公布《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》，表示新病毒與SARS同源性達85%，潛伏期一般為3至7天，最長不超過14天，可透過飛沫和接觸傳播。李興旺解釋，傳播途徑主要是近距離，即1至2米的飛沫傳播；接觸傳播如手受病毒污染後揉眼睛亦可能感染，戴口罩、勤洗手能減少傳播。

香港感染及傳染病科醫生曾祈殷表示，飛沫指痰、唾液和鼻液，一般可噴至1至3米，但如在氣流流動高的地方，例如地鐵車廂內，飛沫可傳播至數十米外，「若有患者在第一卡咳嗽，其他卡的乘客也可能受影響」。冬季氣溫低且乾燥，曾祈殷說氣溫低較適合病毒生存，人亦會聚在密封地方取暖，變得更易播毒；乾燥環境下飛沫水分更易蒸發，重量變輕變相令病毒可傳播得較遠，而病毒在物件上生存時間亦可以日計，估計入夏後疫情才轉緩和。

曾祈殷說，正確使用外科口罩能保護口鼻，口罩並無替代品，建議無口罩的市民盡量少去公眾場所；戴眼鏡能增加對眼睛的保護，但眼鏡非全方位，舉例滑雪用的保護鏡，甚至用膠片自製覆蓋全臉的面罩保護會更好。目前未有確實口糞傳播數據，但曾祈殷說蓋上馬桶蓋冲廁可減廁水揚起後感染的風險。

明報記者

（武漢肺炎）