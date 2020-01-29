港大部分宿舍設「隔離層」

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情持續，昨有消息稱香港大學宿舍何東夫人紀念堂及施德堂的較低樓層被徵用為「隔離層」，隔離在假期後從受疫情影響地區返港的宿生。據悉，港大部分宿舍亦有類似做法。港大回覆稱，校方正與各舍堂共同研究相關自我隔離安排，會考慮多個方案，暫未有決定。
校方：暫未決定隔離安排
施德堂學生會主席劉雪英稱，該宿舍的隔離層將用作隔離曾接觸患者或到訪內地的宿生，校方對宿舍防疫無指引及支援，故舍堂管理小組「倉促決定」隔離層措施「自救」。她稱舍堂近日逐一致電仍在內地的宿生，勸籲他們不要回校，惟部分研究生需回校工作，「被迫」回港，質疑校方防疫措施不足，她已聯同其他舍堂主席發電郵要求大學採取實際防疫行動。原本住在施德堂2樓的宿生Alex（化名）被安排搬上22樓，他認為相關措施「有好過無」，但效果成疑，認為校方若有決心防疫，應暫拒曾到內地的學生回校。
利銘澤堂宿生黃同學稱，回宿舍才得悉部分房間及洗手間將用作隔離，事前沒收到通知，不少人不滿舍堂做法，發起聯署抗議，兩小時內聯署人數已近130。他說各宿舍無統一做法，現「各施各法」防疫。
科大嶺大湖北回港生住單人房
科大及嶺大回應查詢稱，要求從湖北回港的宿生暫住單人房，並須戴口罩及量體溫；中大、理大及教大則要求宿生申報過去14天外遊紀錄；浸大稱校方已預留一定數量宿舍房間，有需要時供出現呼吸道感染症狀的宿生入住；城大稱，所有從內地返港或返回大學的教職員和學生，以及所有返回宿舍的宿生，均須填寫健康申報表。