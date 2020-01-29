港大部分宿舍設「隔離層」

校方：暫未決定隔離安排

施德堂學生會主席劉雪英稱，該宿舍的隔離層將用作隔離曾接觸患者或到訪內地的宿生，校方對宿舍防疫無指引及支援，故舍堂管理小組「倉促決定」隔離層措施「自救」。她稱舍堂近日逐一致電仍在內地的宿生，勸籲他們不要回校，惟部分研究生需回校工作，「被迫」回港，質疑校方防疫措施不足，她已聯同其他舍堂主席發電郵要求大學採取實際防疫行動。原本住在施德堂2樓的宿生Alex（化名）被安排搬上22樓，他認為相關措施「有好過無」，但效果成疑，認為校方若有決心防疫，應暫拒曾到內地的學生回校。

利銘澤堂宿生黃同學稱，回宿舍才得悉部分房間及洗手間將用作隔離，事前沒收到通知，不少人不滿舍堂做法，發起聯署抗議，兩小時內聯署人數已近130。他說各宿舍無統一做法，現「各施各法」防疫。

科大嶺大湖北回港生住單人房

科大及嶺大回應查詢稱，要求從湖北回港的宿生暫住單人房，並須戴口罩及量體溫；中大、理大及教大則要求宿生申報過去14天外遊紀錄；浸大稱校方已預留一定數量宿舍房間，有需要時供出現呼吸道感染症狀的宿生入住；城大稱，所有從內地返港或返回大學的教職員和學生，以及所有返回宿舍的宿生，均須填寫健康申報表。

（武漢肺炎）