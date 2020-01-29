市民購千元凍肉儲糧 「政府幫不到唯有自保」

記者昨午到油麻地駿發花園、佐敦道、小西灣藍灣廣場及杏花新城多間超市觀察，均見長長人龍，店內蔬果、麵包、即食麵及清潔用品等貨架空空如也，米、蛋、凍肉等貨架半空。有超市職員稱昨日不斷添貨「無停過手」，即食麵、朱古力及薯片快斷貨，有市民一箱箱入購，「好似SARS咁呀！」另有職員說，因年初一至初三貨倉休息，往年超市均在初四返貨，不覺昨日特別忙。

市民張太昨午到藍灣廣場百佳購買即食麵等糧食，以備不時之需。她說，自己上午已在凍肉舖花費千元購買燒賣、豬扒、比目魚等，並為正就讀K2的兒子購買補充練習及飛行棋，供未來數日之用。她說，昨日網上流傳政府將因應疫情推出新措施，擔心政府繼續「中門大開」，疫情爆發時難購糧食，「無辦法，政府幫唔到你，唯有自己幫自己」。她說最擔心醫療系統不勝負荷，會支持醫護罷工。

市民：微博瘋傳港醫療免費

市民陳太同樣到百佳購買即食麵和米，她說微博瘋傳香港提供免費醫療，擔心肺炎患者湧港致疫情爆發，又怕內地人來港搶購糧食，遂趕至超市「入貨」，認為政府不封關只會「死路一條」。市民王女士在駿發花園惠康購買一包米及數包即食麵，嘆說「平時食開隻米冇啦，想買其他嘢都冇，洗手液畀人搶購晒」。她認為現時「冇得擔心」，儲糧是不可行，只能見步行步，又稱即使政府推出不同措施，自己仍未能買到口罩。

（武漢肺炎）