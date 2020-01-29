法院停開聆訊押後 居屋揀樓改期

駕駛考試暫停

綜合各新聞公告，香港郵政、司法機構及入境處等均列明暫停服務至本周五或周日，其餘多個部門如康文署轄下文娛及康樂設施，包括陸上體育館、運動場、游泳池及康體活動及博物館，運輸署的駕駛考試中心，房委會安排的居屋揀樓、公屋申請詳細資格審查會面，均暫停至另行通知（見表）。其中今日至周五居屋揀樓暫停，而下周一至四獲邀揀樓的申請者需要更改日期。

司法機構表示，原訂由今日至周日所有法院、審裁處的聆訊將延期，緊急聆訊則會按現行機制處理。入境處指出，所有智能身分證換領中心、各分區辦事處、其他人事登記辦事處、各出生登記處、各婚姻登記處及金鐘死亡登記處，在今日至周日暫停服務。

市民稱圖書館可縮時毋須停

此外，本報記者昨午到牛池灣公共圖書館觀察，見門口貼出告示，通知市民今日起暫停開放。現場所見，圖書館內人流稀疏，市民袁先生受訪才知悉圖書館今日起暫停開放，惟他認為文康設施人流不多，只要縮短圖書館開放時間即可，毋須完全停開。另一市民鄭小姐則認為措施有助防疫，至少可避免人群聚集。她說圖書館設還書箱、網上續借等服務，暫停開放對她影響不大。

康文署今起暫停開放多個康體設施，包括「康體通」網上預約系統亦暫停服務，直至另行通告。昨日中午在牛池灣體育館內，4個羽毛球場都有市民使用，體育館門外貼出告示，勸喻有呼吸道病徵者不要進入。昨到體育館打羽毛球的市民林先生認為，署方公布消息時間「又急又遲」，他每周一兩次到公共體育館打球，原已預約下周再租用羽毛球場，如今服務暫停，只好等待署方安排取消預約及退款。

（武漢肺炎）