公僕留家工作 多私營機構跟隨 多項文娛、郵政、稅務、房屋服務暫停

「緊急和必須」服務除外

被質疑定義含糊

由於新安排在復工前一日才公布，有公務員不滿公布過急、字眼含糊，質疑何謂「緊急和必須公共服務」。政府發言人回覆查詢稱，各政策局和部門會因應實際情况訂定準則，而特別上班安排暫定實行至周日（2月2日）。據了解，如職系毋須輪班及可在周六周日或公眾假期休息，則不屬「必須公共服務」。

本報接獲一名創科局二級行政主任投訴，稱其職位無法在家登入政府系統辦公，質疑留家工作等同「停工」。創科局發言人回應稱，員工應與上司商量可在家處理的工作項目，若需要在家登入政府系統，有關直屬上司可向行政部門安排。

勞處籲僱主跟隨 勞顧會歡迎

勞工處昨呼籲僱主按機構運作需要，安排僱員留家工作，以減低疫情在社區擴散風險。勞顧會稱歡迎政府呼籲，又建議僱主在可行情况下盡量減少人手值班或工作；如必須上班，應為有需要的員工供應口罩、眼罩、手套和洗手液等防護物品。

另外，多家私人機構亦表示安排員工彈性上班，大部分維持至下周一才恢復正常，有個別延至下月中。本港主要發展商中，新世界稱為減低社區傳播風險及方便員工照顧家庭，至下周一（2月3日）前，員工可選擇是否回公司或在家工作；其餘與服務市民相關的崗位則會維持正常服務；恒地亦稱有同樣安排，發言人稱若員工曾到內地有疫情地區，與上司商量而可留家工作者，不會扣減年假。長實及新鴻基地產在截稿前未回覆。

香港寬頻昨公布，由即日至下月16日，旗下位於香港、內地及澳門辦公室的所有後勤工作人員，均可以選擇在家工作；至於客戶服務及支援則維持不變。法定組織方面，生產力促進局、貿發局及科技園公司均稱會跟隨政府做法作出安排。

人力顧問：公布過分倉卒

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍認為，政府在復工前一日才發呼籲屬於「過分倉卒」，「殺商界一個措手不及」，令他們需趕在昨日內決定是否跟隨政府安排，「因員工會期望公司跟政府安排，否則會有『期望落差』，令員工不滿」。

（武漢肺炎）