日現首宗本地感染 載武漢團司機中招

厚生勞動省表示，該名60多歲旅遊巴司機未過到武漢，本月兩度在東京都接載來自武漢的旅行團。他於本月14日發冷及咳嗽等，3日後於奈良縣求診，檢查後未發現異常。後來他咳嗽惡化，並出現關節痛，25日再求診，3日後確診感染新冠狀病毒。

另外兩名確診者均是武漢居民。其中一人是40多歲男性，本月20日入境，當時未有症狀，26日於愛知縣求診。當局稱他未到過武漢的海鮮市場，亦一直有戴口罩。另一名是40多歲女性，本月21日入境日本，翌日開始到北海道旅遊，26日因發燒等症狀於當地求醫。

奈良縣政府表示現正確認有關情况，並會與厚生勞動省合作，調整應對新型冠狀病毒的方法。截至昨日，日本累計有7宗確診個案。

日本今年7至8月將主辦奧運，首相安倍晉三周一表示將把武漢肺炎定為「指定感染症」，即可採取強制患者住院等措施，以防疫情擴散。不過，有網民批評日本政府不作為，亦出現要求禁止中國遊客入境的呼聲，甚至直斥當局「無能」。

首爾土耳其酒店拒接待港團

香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡估計，面對武漢肺炎疫情，未來兩三個月的旅行團都會受影響，外遊客會減少。她亦透露，有個別韓國首爾酒店和土耳其機場酒店，因怕旅客傳染武漢肺炎，曾拒絕接待香港的旅行團；她呼籲政府要認真抗疫。

（NHK/朝日新聞/路透社）

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