公共醫療醫生協會 倡縮隔離房工作周數

馬仲儀表示，早前有醫護對抽「生死籤」入隔離房有爭議，她說各部門有不同做法，醫管局有責任確保「抽生死籤」公平公正。

壓力大風險高 倡6周縮至兩三周

馬表示醫護抗疫期間不欲回家，擔心感染家人，促政府準備特別保險及體恤金，亦期望當局尋找隔離居住的地方時，應向受影響居民解釋，避免令醫護成為社區磨心。她又說多名內科醫生去年離職，按慣例新醫生今年7月方會到職，現時多間醫院缺少3至10名內科醫生。

前線醫生聯盟副主席鄺葆賢表示，日前有患者堅稱到急症室打「瘋狗症針」，後來卻確診新型冠狀病毒，「前線員工很難安心」，現時醫護人員只能「動之以情、說之以理」再三游說，求診者才承認到過武漢。

醫護動之以情 病者方認曾到武漢

鄺預期農曆新年假期完結後，大量外遊者返港，屆時會有更有懷疑個案，冀醫管局確保可向前線醫護提供足夠保護裝備。馬仲儀亦補充，很多內科病人亦經常「唔記得」曾返內地，幾經查問才會承認。

（武漢肺炎）