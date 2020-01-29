拒為港府賣命 護士：入dirty team會辭職

瑪嘉烈東區昨20護士集體請假

九龍西醫院聯網兒科護士Sandy（化名），曾經歷SARS，形容當年大家同心抗疫，即使醫管局初期對病毒一無所知、欠隔離設施、人手安排混亂等，都會體諒管理層。當時其部門約有50名護士，僅一人在加入dirty team前辭職，其他人都緊守崗位，若有同事染疫倒下，隨時由其他醫護頂上。

稱三分之一同事萌去意

捱過SARS、每年流感高峰，Sandy從沒想過辭職，惟她不滿港府控疫措施滯後，甚至比澳門落後，「早知涉新型冠狀病毒，（港府）等到湖北省暫停交通才禁湖北人入境，是沒有意思的」。她與同事均萌去意，稱其病房有三分之一護士表明，如要入dirty team會請辭，「一定是港府有問題才會這樣做，香港醫護不會隨便罷工」。

「不是怕死，是想逼政府做事」

她說目前各病房護士均商討如何參與罷工，暫傾向請病假，但憂秋後算帳，「我們不是怕死，而是想逼政府做些事」。她又說，曾在醫院做小規模統計，13名護士中，10人拒入dirty team，「以前SARS是服務香港人，為何現在要用條命服務內地人？」她認為責任在政府，促全面關閉接壤內地的口岸、禁旅客經內地入境。

本報獲悉東區醫院深切治療部昨有15名護士請假，該院內科護士Jason（化名）向本報透露，該批護士盼向港府施壓，要求全面實施對內地入境限制。Jason稱，醫院充斥擔憂及憤怒氣氛，「我個人對港府宣布局部封關不收貨，最擔心病毒源源不絕攻港，有帶病毒者潛伏社區，導致社區爆發」。

Jason說不想入dirty team，其病房三分之一護士有意請辭，包括資淺及資深的，「明白照顧病人是我們的天職，但不值得為政府送命」。他又說醫管局沒為dirty team醫護安排washout period（洗滌期），擔心立即返回原本病房會感染病人。

瑪嘉烈醫院及東區醫院發言人昨證實有護士集體請病假，涉瑪嘉烈5名內科病房護士，東區有5名及10名深切治療部護士分別於早上和下午請病假，並說醫院已調配人手，病房服務維持正常。

醫局：員工肩負重任 須緊守崗位

醫管局昨透過人力資源應用程式發信息，稱全體員工都肩負重任，全力抗疫，假期後所有員工都須緊守崗位，感謝員工維持服務。對於不設washout period，醫管局發言人表示有既定感染控制指引及培訓，避免院內感染。

明報記者

（武漢肺炎）