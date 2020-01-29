醫護工會提兩階段工業行動 要求全面封關 護協不排除接力

陳肇始感謝醫護：你們並不孤單

同時，有公院護士昨日已請病假無聲抗議，另有護士向本報記者表示不會為控疫不力的港府「賣命」，若被編入照顧確診者的隊伍便會辭職（見另稿）。

醫管局至截稿前沒就工業行動回應，食物及衛生局長陳肇始昨感謝醫護，表示明白可能會有員工十分擔心及承受很大壓力，但「想告訴各位醫護同事，你們並不孤單，行政長官，以至整個政府會給予你們全力支持」，希望大家緊守崗位。

會員佔醫管局員工逾一成

員工陣線擬先停非緊急服務再罷工

政府昨日公布局部封關前，至昨午暫有1.2萬會員（佔醫管局員工逾一成）的醫管局員工陣線與19個不同行業工會召開記者會，向醫管局提出「五大訴求」，包括發聲明要求政府「封關」等。陣線主席余慧明表示將於周六開特別員工大會，若通過發動工業行動，會先於2月3日（下周一）暫停非緊急服務，若2月3日晚上仍不獲當局回應，2月4日起罷工4日，預料屆時只會維持「颱風更」，並不排除再有升級行動。

何栢良重提SARS一內地人引致爆發

同時，港大感染及傳染病中心總監何栢良、公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟建議先試封關14天，如未能全面封關，應停高鐵，減少直通火車和巴士班次，縮關口開放時間；至於必須入境的香港居民、持工作或升學簽證者抵港後，應醫學監察14天。

何栢良重提2003年一名SARS病人在酒店一晚已傳染16人，並引致威爾斯親王醫院和淘大花園爆發，不希望歷史重演，稱現封關「為時未晚」，「我從不懷疑政府是否嚴陣以待，只是行動不夠快，可能已盡力了，仍是56K速度」；又指澳門醫護可從內地大數據得悉病人有否到訪湖北，促港府仿效澳門，向內地索取高鐵及航班的資料。

如期周六表決行動 逾半人稱會罷工

政府公布局部封關後，醫管局員工陣線發聲明，表示大致同意暫停個人遊簽證及部分口岸，但重申對於「全面封關」的堅持，由中國進入香港的本地居民則要通過嚴格的健康檢驗措施；又要求政府公布內地以探親、商務等理由來港人數。

陣線將如期於周六舉行特別會員大會，昨日向陣線交會費入會的醫管局職員大排長龍，橫跨幾條街，本報在人龍訪問約177人，大部分是護士，約四分之一為醫生，當中95人表明一定會罷工，79人稱有機會或考慮罷工，只有3人說不會罷工。

考慮罷工護士 不滿局部封關非即生效

對於政府計劃周四凌晨起局部封關，考慮罷工的護士李小姐堅持要求限制非港人入境，且不滿局部封關不是即時生效，新安排沒影響她罷工與否的決定。計劃罷工的醫生陳先生則稱新措施只是特首的「語言偽術」，「口岸好似關掉好多個，但林鄭自己都話人流可能會去其他沒有關的口岸」。

護協：政府消費醫護專業、情緒勒索

不與任何工業行動割席

香港護士協會昨發稿，表示政府及醫管局沒作果斷有效措施控疫，不斷消費醫護專業、道德綁架、情緒勒索，置醫護於極高危位置，做法極不負責任。

護協表明不與任何工業行動割席，不排除接力發起第二波工業行動。護協主席李國麟表示，正就工業行動籌備，包括召開緊急會員大會、研究法例、行動細節和日期等。護協有3.1萬名會員，當中65%是醫管局員工。

明報記者

（武漢肺炎）