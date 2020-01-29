建制泛民指不足 醫護組織促再收緊

議員憂羅湖成漏洞

民建聯稱措施料有助減緩疫情擴散，但若確診個案增加，應加大力度在口岸把關。該黨劉國勳表示，政府縱使較兩日前「做多了」，但仍慢半拍，因連日來已錯過時機，要安撫民心需要更超前措施，舉例他不理解為何周四凌晨才暫停高鐵香港段。經民聯梁美芬認為，政府現時做法不夠，應禁止所有出現確診個案地區的非香港居民入境，惟完全封關是不合比例。建制派陳凱欣說，羅湖出入境旅客最多卻無關閉，憂慮或成漏洞；並指多國都有染病個案，應要求外國抵港航班旅客填寫健康申報表。

民主派會議召集人陳淑莊形容政府措施是「半桶水」，成效存疑，舉例封閉關口不足一半，亦無觸及最多人流的關口；加上預告封關，憂慮反令旅客冀盡快來港。民主黨黃碧雲批評政府拒全面封關、後日才關閉多地客運，或令更多內地人集中今日湧港，強調若不全面封關猶如「中門大開」，鼓勵內地人來港醫病，增加輸入疫症及社區爆發風險。

工會續商工業行動

醫管局員工陣線大致同意暫停自由行簽注及部分口岸，但重申對於「全面封關」的堅持，將如常在周六商討工業行動。公共醫療醫生協會回應稱歡迎政府終聽社會聲音，但延遲48小時才關閉個別口岸，且不限制數個有大量進港者的口岸，質疑能否有效控疫，促盡快再加強邊境控制。

（武漢肺炎）