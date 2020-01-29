何栢良料港月需3億口罩 有私醫「一罩難求」

邱騰華：會與中央海關溝通跟進訂單

商務及經濟發展局長邱騰華表示，部分物資供應緊張可能是暫時性，例如內地生產或因新年假期或物流供應影響，部分口罩生產商已提早生產。他指有些物資確因內地供應緊張而受影響，需直接與供應商、物流及內地海關接觸。他說會確保醫管局和衛生署前線醫護所需物資供應，並會透過與中央及兩地海關的溝通去處理，就着訂購的每一批次跟進。邱騰華又稱，全球有某些物資緊張，政府物流署會擴大採購，呼籲市民勿過分緊張。他今日會聯同本地商會、零售業和內地生產商檢視情况，看能否找到更多物資供應。

何栢良指出，2003年口罩不足令醫護染SARS，當時有醫護重用同一個紙口罩一周。他說若要全民戴口罩，保守估計每月需3億個，呼籲政府應用科技防疫，「用人手點算物資已追不上時代」，他得知澳門有電腦系統實時顯示各藥房口罩存貨，促港府仿效。

醫協馬仲儀：公院口罩相對緊絀

醫管局曾稱公院口罩夠用3個月，但前線醫生聯盟副主席鄺葆賢說，有上級稱在非高危地方不用戴口罩，但同事無法確定哪處非高危。公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，前線所見外科口罩相對緊絀，既要分給病人，醫護亦要更換，冀每人可有數個口罩供上下班用。

同時，香港醫學會昨稱連私家醫生都「一罩難求」。該會會長、腎科醫生何仲平稱，現供應商無口罩售予私家醫生，「有個別醫生平時無存多點貨，得幾盒，現在入貨有困難」。醫學會會董、家庭醫生李福基說，部分購物網站拒送口罩到港，「可能要朋友轉讓，或在其他地方訂」；又指有診所護士表明沒口罩就不會上班，「私家診所的運作都有問題」。

有護士稱無口罩不上班

醫學會：私家診所運作現問題

有藥房近日貼告示稱未知口罩返貨日期，港九藥房總商會副會長劉愛國表示，本港口罩主要從內地入口，現內地需求大，口罩難供港；台灣亦是貨源之一，但台灣已暫停外科及N95口罩出口。他已向泰國廠商訂口罩，料3月才到貨，農曆新年假後會向深圳的公司查詢有無現貨，但暫未確定何時補貨。

（武漢肺炎）