非港人不再豁免收費 將入伙公屋不用作檢疫

倘檢疫場所不足

緊密接觸者須家居隔離

截至昨日本港確診的8宗個案中，多宗是從湖北來港的旅客，醫管局前日證實，若非符合資格者、即非香港居民，符合呈報準則須接受隔離，會豁免醫療收費。林鄭月娥昨表示，有關政策是出於公共衛生考慮，但現時本港處於防疫關鍵時刻，要因時制宜調整做法，避免感染新型冠狀病毒者有誘因來港，增加醫管局壓力，故由即日起，醫管局會向所有非符合資格者收費。

此外，政府日前擬將粉嶺未入伙公屋暉明邨改裝為無病徵的患者緊密接觸者或醫護人員作臨時居所，引起附近居民不滿，暉明邨大堂被縱火焚毁。林太昨說，原本暉明邨可提供900個單位用作檢疫，對有人破壞邨內設施感遺憾，決定放棄使用暉明邨做檢疫中心，亦表明不會考慮將準備入伙的屋邨作為檢疫設施。

現時政府已徵用麥理浩夫人度假村、鯉魚門度假村及北潭涌度假營作檢疫或隔離中心，衛生署長陳漢儀表示，3個場地分別可提供45個、27個及18個單位，當中麥理浩夫人度假村有18個單位已用。林鄭月娥說，會研究擴建現有3個檢疫或隔離中心，正接觸擁有度假營地的非政府機構，希望對方同意將營地轉作檢疫設施，若找不到足夠檢疫設施，就要安排有關人等作家居隔離，「社會要有心理準備，如果沒有足夠的檢疫設施，可能鄰居正接受家居隔離」。

（武漢肺炎）