局部封關 政府料內地客減半 停自由行 明起高鐵等6口岸落閘

內地逾4500確診 港增78懷疑個案

截至27日（周一），內地確診個案已超過4500宗，本港至昨晚確診個案維持在8宗。截至昨午12時，公立醫院收到78宗新增懷疑個案，確診個案中7人情况穩定，1人嚴重。

特首林鄭月娥昨聯同8名官員及醫管局高層戴口罩開記者會，宣布明日凌晨起本港將實施「局部封關」，15個口岸中，高鐵西九站、沙頭角、文錦渡等6個口岸會關閉（見表）。跨境交通亦會大幅削減，高鐵和城際直通車所有班次、中國客運碼頭和屯門客運碼頭渡輪服務暫停，往來香港及內地飛機航班會削減一半，跨境巴士包括港珠澳大橋「金巴」班次亦會縮減。

未停商務探親簽注 佔內地客20％

另外，內地亦會暫停發出自由行簽注，按去年12月數字，自由行旅客約佔訪港客一半，加上內地早前已暫停到港旅行團，共佔約75％，林鄭月娥表示，停發簽注後，只有持商務、探親等簽證的內地旅客可來港，約佔內地客人數的20%。入境處長曾國衞稱，近期訪港內地客比以往減少三分之二，預計新措施推出後，內地客會再減一半。據入境處統計，本月24至27日（年三十至大年初三），日均入境內地旅客人數約3.3萬。

政府消息人士表示，預計在最差狀况下，有關措施有可能以月計維持。當局不排除最終會有社區個案，現時措施是盡量延遲社區個案甚至社區爆發出現，爭取時間空間，讓香港社會尤其醫護做好準備，應付可能在社區出現的疫情。

政府消息：最差狀况下措施或維持數月

不過，出入境人數較多的羅湖及落馬洲支線等口岸未有任何限制措施。被問為何不全面封關，林鄭月娥說，由本月初起，經各口岸出入境的約七成為港人，反問為何要全面封關、令港人不能出入。她又說，現時只剩下商務、探親、照顧家人等內地人可來港，反問：「是否連這些兩地人的往還都要全面封閉？」

不即日封關 陳帆稱回港者需時掌握

至於為何要在明日凌晨才實施有關措施，運輸及房屋局長陳帆說，現時仍有很多港人在內地等待回港，他們需時掌握高鐵班次安排、回港途徑等。他以高鐵為例，本月27日有1.1萬人經高鐵返港，而內地客只有不足2000人，認為明日凌晨實施新措施是合適安排。

200滯湖北港人求助 林鄭：與中央商安排

林太呼籲在內地港人盡快返港，返港後應在家中自我隔離14日，若要外出亦要戴口罩，又呼籲港人近期不要到訪出現疫情的地方。至於滯留湖北省的港人，她說截至昨日共收到107宗港人求助，涉及約200人，政府會與中央商討安排他們回港。

港鐵表示，明日起高鐵西九站會暫時關閉徹底清潔，已購票的乘客可退票。至於局部封關會否引致更多人經東鐵線來港，港鐵稱會繼續密切留意東鐵線各車站及車務情况。國泰航空表示，由明日至3月底會逐步減少來往香港及內地航班50%或更多，豁免旅客重新訂位、更改航點及退票的費用。

袁國勇：助堵病毒 惟黃金期已過

就局部封關，港大微生物學系講座教授袁國勇向港台表示，措施有助堵截病毒進港，但他相信農曆新年前已有數以萬計內地客來港，亦有大批港人初四後由內地返港，阻止病毒進入香港的「黃金時間」已過去。

明報記者

（武漢肺炎）

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