明愛醫院男廁格爆炸 警檢疑自製彈 O記查

Telegram信息稱為逼罷工

昨凌晨2時37分，明愛醫院懷信樓近急症室一個男廁傳出兩下爆炸聲，冒出火光及白煙，約20名候診者需疏散，消防趕至時火已熄滅。大批防暴警到場封鎖急症室一帶調查，至凌晨5時許急症室重開。通訊軟件Telegram一個有百多名訂閱者、名為「九十二籤」的頻道於凌晨4時52分發信息，指現時乃香港生死存亡之秋，只有封關才可阻止「大量喪屍進城感染屠殺香港市民」，無法等待醫護界聲明及不知會否成功的罷工，「我們將先放置第一個煙霧彈，作為第一次警告，及後將會放置真正的炸彈」；並稱是「迫使所有醫護離開工作崗位」、「不想死就立即罷工」，向所有受阻醫護及病人致歉，又說下一步將針對關口行動。據悉警方留意到有關信息，由重案組轉交O記跟進，會循有關方向調查動機。

深水埗警區刑事總督察莊翹偉稱，涉事男廁其中一個廁格的馬桶損毁碎裂，爆炸品處理課到場時，於馬桶後方發現一個直徑約10厘米、長15厘米的玻璃器皿，器皿內檢獲電線及電池，懷疑是一個威力不大的自製炸彈，案件列作「導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」。警方昨晚在facebook發片，指炸彈內藏500克粉狀炸藥，以加熱電池引爆，譴責有關行為。

明愛醫院稱昨晨約2時半，公眾洗手間傳出巨響，發現一個廁格發生爆炸，通知警崗警員，其間急症室仍提供服務，院方會協助警方調查，同時譴責蓄意在醫院造成破壞，危及病人安全的行為。

（武漢肺炎）