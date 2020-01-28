阻住戶入大廈 華明邨保安「違指引」被炒

前晚10時許，防暴警於暉明邨一帶清場期間曾進入附近華明邨搜捕，一名報稱住客、沒戴口罩及穿深色衫青年返回華明邨富明樓時，女保安拉閘阻他進入，防暴警巡至大聲說「曱由」並將青年按牆制服拘捕。

事件引起居民不滿，大批街坊包圍富明樓，有中年街坊斥該女保安「唔畀華明邨居民入華明邨」，女保安一度掩面落淚，又稱被推跌，保安主管及後趕至，陪同她離開。

兩個多小時後，華明邨業主立案法團於大廈貼出告示，指涉事保安員妨礙住戶進入富明樓，違反保安公司工作指引，已即時終止其僱員合約，又稱雖然法團主席不在港，但非常關注事態發展，會嚴厲訓示保安公司及前線員工，並表示強烈反對政府將暉明邨用作隔離緊密接觸者或醫護人員宿舍。華明邨保安公司置佳物業發出聲明，稱該女保安妨礙住戶進入富明樓，即時終止僱傭合約，已訓示前線員工以保障華明邨居民利益為首。

警方稱前晚在暉明邨一帶拘捕11人（9男2女），年齡介乎16至42歲，他們涉嫌非法集結、阻礙警務人員執行職務罪行及藏有工具可作非法用途。

（武漢肺炎）