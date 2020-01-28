阻住戶入大廈 華明邨保安「違指引」被炒

【明報專訊】政府宣布將粉嶺未入伙公屋暉明邨改裝為武漢肺炎無病徵患者的緊密接觸者或醫護人員作臨時居所，引起附近居民不滿，前晚有人堵路縱火，防暴警清場期間，華明邨一名女保安疑阻止一名青年住戶進入大廈，該青年最終被捕。華明邨業主立案法團及保安公司及後出告示，稱以違反保安公司工作指引為由解僱該女保安。
前晚10時許，防暴警於暉明邨一帶清場期間曾進入附近華明邨搜捕，一名報稱住客、沒戴口罩及穿深色衫青年返回華明邨富明樓時，女保安拉閘阻他進入，防暴警巡至大聲說「曱由」並將青年按牆制服拘捕。
事件引起居民不滿，大批街坊包圍富明樓，有中年街坊斥該女保安「唔畀華明邨居民入華明邨」，女保安一度掩面落淚，又稱被推跌，保安主管及後趕至，陪同她離開。
兩個多小時後，華明邨業主立案法團於大廈貼出告示，指涉事保安員妨礙住戶進入富明樓，違反保安公司工作指引，已即時終止其僱員合約，又稱雖然法團主席不在港，但非常關注事態發展，會嚴厲訓示保安公司及前線員工，並表示強烈反對政府將暉明邨用作隔離緊密接觸者或醫護人員宿舍。華明邨保安公司置佳物業發出聲明，稱該女保安妨礙住戶進入富明樓，即時終止僱傭合約，已訓示前線員工以保障華明邨居民利益為首。
警方稱前晚在暉明邨一帶拘捕11人（9男2女），年齡介乎16至42歲，他們涉嫌非法集結、阻礙警務人員執行職務罪行及藏有工具可作非法用途。