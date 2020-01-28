武漢客乘飛機經港赴美確診 涉國泰港龍兩航班

國泰集團昨接獲香港及美國衛生當局通知，一名乘客證感染與新型冠狀病毒有關嚴重呼吸傳染病，他於1月20日由武漢乘搭KA855航班抵港，再轉乘1月21日CX880航班往洛杉磯。國泰稱正按衛生當局指示，為兩架客機消毒，並通知相關機組人員及職員，及協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的人，就該個案與當局緊密合作。衛生防護中心稱昨晚接報後，隨即展開接觸者追蹤調查。調查仍在進行。

台第五宗確診與台首患者同機

台灣昨現第五例確診個案，中央流行疫情指揮中心公布患者為50多歲台灣女子，去年10月下旬赴武漢工作，今年1月20日返台，25日出現發燒及肌肉痠痛徵狀就醫，無到華南海鮮市場活動，也無接觸禽畜，曾與台灣首個確診患者乘搭同一班機，但中間相隔逾20行，同機有267名乘客及機組人員。

醫生：搭飛機應全程戴口罩

感染及傳染病專科醫生曾祈殷稱，機艙屬密閉空間，「大家坐定定，如坐在你後排或旁邊的人咳嗽，根本上是『硬食』及『中硬』」，若與患者同機，其他乘客會承受高風險。他提醒乘搭飛機應全程戴口罩，上機後應以消毒濕紙巾抹淨座椅把手，若觸碰廁所內手掣或水龍頭，亦宜用紙巾隔着，如廁後除要洗手，亦應再以消毒搓手液或紙巾抹手。

在全球疫潮下，搭飛機成為「高風險活動」，旅遊界議員姚思榮說，因政府呼籲減少與人接觸及到公眾場所，出入境人次難免下降，搭飛機出遊意欲亦減少，進一步打擊本港旅遊業，酒店業農曆新年入住率僅三至五成，房價更按年跌五至七成。但他認為現階段安全第一，港人首要團結防疫及抗疫。

明報記者

（武漢肺炎）