蒙古關邊境 大馬禁湖北人進入

日本最快今包機撤僑

多國計劃撤僑並勸喻國民暫不要到中國大陸。日本共同社引述政府消息人報道，最快今日（28日）安排包機到武漢，接走滯留當地的日本公民。報道引述消息人士稱，若中方要求，從成田飛往武漢時也可運輸支援物資。車廠本田稱，將讓在武漢工作的員工、家屬和出差者約30人乘坐政府包機回國。英國、澳洲、西班牙、德國均表示正安排身處受疫情影響地區的國民回國。

俄羅斯旅行社協會昨亦宣布，停辦所有中國旅行團，現階段會盡力安排在當地旅行的俄羅斯人回國。 德國呼籲國民如無絕對必要避免到中國。新加坡亦促國民暫時避免到中國，而所有近期到過中國內地的學生或教師最好回國後留家兩周。

澳洲美國確診增至5宗

澳洲周一證實第五宗個案，患者是一名21歲女子，她在武漢封城前乘搭最後一班航機由武漢飛往悉尼。她抵達24小時內出現病徵，前往急症室救診。 美國疾病控制與預防中心（CDC）周日表示，美國境內2019新型冠狀病毒肺炎確診病例增至5宗，預期還會繼續攀升。每名患者都曾去武漢，他們分別來自加州（兩宗）、伊利諾伊州、華盛頓州、亞利桑那州。CDC表示，目前26州約100人接受新型冠狀病毒測試。

世衛總幹事赴京商疫情

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周日（26日）在Twitter表示正前往北京，與中國官員和衛生專家商討新型冠狀病毒肺炎疫情。他表示，與世衛的同事均希望了解疫情最新發展，並加強與中國的合作關係，以進一步防範這波疫情。（路透社/法新社）

（武漢肺炎）