賀歲馬投注額8年新低 「半閉門」料維持8周

人數跌九成 只准預約者入場

應家柏表示，今日投注站會如常開放，但周三夜馬會關閉，馬場則繼續只供已預約餐廳者入場。他解釋，考慮到目前情况，在顧及80萬名馬迷需要的同時，亦要保障市民及馬會會員健康，讓賽事順利舉行，故決定盡量減少入場人數，並於賽馬日關閉投注站，避免長時間聚集人群。

百人抵馬場始知禁入 有人鼓譟

昨日沙田馬場限制入場人數，加上全港投注站關閉，只能以電話及電子方式投注，全日投注額14.71億元，較去年少2.84億元，跌16.2%，是2012年以來新低。沙田馬場入場人數為8289人次，連同跑馬地馬場共9736人次，較去年10.57萬人次減90.8%。

每年農曆大年初三賽馬日，馬場均人頭湧湧，昨雖馬照跑，氣氛遠比往年遜色。昨日首場賽事中午12時開跑，逾百市民早上11時許到達公眾入口才知悉馬場不開放，有人稱失望但表示理解，希望明年馬場回復熱鬧；亦有人鼓譟，稱在火炭站步行約20分鐘到達馬場公眾入口，才知馬場不對外開放，對此表示無奈。有內地旅客不滿，在馬場公眾入口外企圖燃燒一疊100元人民幣，被保安阻止後離去。

沙田馬場昨只開放會員入口予會員及已預約者入場，馬會職員為入場者量度體溫，場內部分投注窗口暫停開放，現場則放置不少賀年裝飾，惟人流太少，氣氛顯得冷清。

（武漢肺炎）