醫局研瞞報病歷涉法律責任否

憂太嚴苛恐不敢求醫

醫管局呼籲病人求診應如實向醫護提供有助診斷的資訊，應與醫護合作，讓醫護可提供合適治療及防止新型冠狀病毒或其他傳染病散播，又稱近期有病人不接受隔離而擅自離開醫院，可能令傳染病散播到社區。據悉，曾有懷疑個案知悉要被隔離一度不合作，但未有成功逃走。

發燒嬰父未報接觸史 稱難言隱瞞

日前一名內地孕婦在東區醫院剖腹生產誕下三胞胎後才發現肺花；聯合醫院則有一名新生嬰兒發燒入院，嬰兒父親為廣州醫護，曾於內地接觸武漢肺炎確診個案，但被指「因不想造成恐慌」而隱瞞通報。被問到是否涉病人瞞報，鍾健禮稱，醫護人員有感病人或家屬在求醫初期未有如實講述病史或背景，但難言是否屬隱瞞。他呼籲所有人求醫時坦承申報接觸史等資料，對風險管理很重要，會影響防疫控制。兩個案已證實對新型冠狀病毒呈陰性反應。

鍾健禮強調關注事件，醫管局正檢視若病人瞞報會否構成法律責任，但強調要取得平衡，若太嚴苛，市民可能不敢求醫。

澳門確診者經港 未掌握在港資料

此外，一名58歲來自武漢的58歲女子前日在澳門確診，曾經港澳碼頭乘船到澳門。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱已向澳門了解，惟患者忘記很多事，未能掌握乘搭交通工具、入住酒店等資料，只知她本月20日來港，逗留3日。

（武漢肺炎）