醫局研瞞報病歷涉法律責任否

【明報專訊】東區醫院與聯合醫院日前分別各有入院後才揭發的懷疑個案，有醫護人員質疑病人瞞報病歷或背景。醫管局質素及安全總監鍾健禮昨呼籲患者坦誠申報，當局正檢視病人瞞報會否構成法律責任，但稱需取得平衡，若太嚴苛，或令市民不敢求醫。醫管局又稱近期部分病人或病人家屬求診時未如實向醫護人員透露病徵、病歷、接觸及外遊紀錄等重要資訊甚至拒絕配合，譴責隱瞞重要資料行為，呼籲病人為自身健康及公眾利益着想，應盡量與醫護合作並遵從指示。
憂太嚴苛恐不敢求醫
醫管局呼籲病人求診應如實向醫護提供有助診斷的資訊，應與醫護合作，讓醫護可提供合適治療及防止新型冠狀病毒或其他傳染病散播，又稱近期有病人不接受隔離而擅自離開醫院，可能令傳染病散播到社區。據悉，曾有懷疑個案知悉要被隔離一度不合作，但未有成功逃走。
發燒嬰父未報接觸史 稱難言隱瞞
日前一名內地孕婦在東區醫院剖腹生產誕下三胞胎後才發現肺花；聯合醫院則有一名新生嬰兒發燒入院，嬰兒父親為廣州醫護，曾於內地接觸武漢肺炎確診個案，但被指「因不想造成恐慌」而隱瞞通報。被問到是否涉病人瞞報，鍾健禮稱，醫護人員有感病人或家屬在求醫初期未有如實講述病史或背景，但難言是否屬隱瞞。他呼籲所有人求醫時坦承申報接觸史等資料，對風險管理很重要，會影響防疫控制。兩個案已證實對新型冠狀病毒呈陰性反應。
鍾健禮強調關注事件，醫管局正檢視若病人瞞報會否構成法律責任，但強調要取得平衡，若太嚴苛，市民可能不敢求醫。
澳門確診者經港 未掌握在港資料
此外，一名58歲來自武漢的58歲女子前日在澳門確診，曾經港澳碼頭乘船到澳門。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱已向澳門了解，惟患者忘記很多事，未能掌握乘搭交通工具、入住酒店等資料，只知她本月20日來港，逗留3日。