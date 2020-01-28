擬罷工工會：逾8000人申入會

批今「假封關」 前線裝備不足

對於政府宣布不准湖北省民眾及任何14日內到過湖北的人入境，醫管局員工陣線理事羅卓堯批評「假封關」，因全國多個省份已爆發疫情，此措施不能堵截潛在患者。他又稱本港前線醫護防疫裝備不足，接到有投訴指醫院向前線員工派發過期口罩，亦有投訴稱負壓病房不符合規格及使用量接近飽和。

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，理解醫管局員工陣線醞釀罷工的決定，認同要控制內地客湧到公院求醫的人數，但協會不會響應罷工。

醫局允一周做N95密封測試 研租津

醫管局質素及安全總監鍾健禮說，一直留意醫護訴求，若訴求合理會向政府反映，已責成資訊科技部未來數日建立平台，讓同事表達防疫工作困難及要求，並考慮設熱線。對於在高險區工作的醫護人員住宿及提供酒店租住津貼，他稱醫管局中央指揮委員會已「方向上同意」，細節有待商討。

至於口罩存量，鍾健禮稱已備存3個月口罩及保護衣物的存量，承認現時輪候N95口罩密封測試（fit test）的時間較長，因不少人醫護要求做測試，部分需輪候至3月初，他已要求各聯網總監調配資料，承諾若醫護入高風險地區工作，一周內必定為他們做測試。

（武漢肺炎）