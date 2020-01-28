須隔離非港人免費醫 公院恐更爆 醫局稱鼓勵求醫阻傳播 工會憂內地患者湧入促封關

醫局：豬流感亦有此安排

公立醫院對「符合資格人士」及「非符合資格人士」（即沒持香港身分證者）收費不同，後者須繳付較高費用，例如前者急症室每次診症為180元，後者達1230元。對於今次安排，醫管局解釋，病人若經臨牀診斷後懷疑感染法定急性傳染病而須隔離治療，衛生署會發隔離令安排病人隔離，防止傳染病散播，任何人因急性傳染病而入住公眾病房的病人毋須繳付任何費用。醫管局稱，過去應對其他大型傳染病爆發如2009年人類豬流感疫情時亦有此安排，確保懷疑及確診個案在隔離病房接受治療，減低傳播風險，做法是建基於公眾衛生考慮，鼓勵病人接受治療。

鍾健禮昨解釋，若非合資格者符合新型冠狀病毒呈報準則，按政策可獲豁免醫療收費。他解釋政策原意是希望病人就診，隔離患者，可避免傳染他人，對患者與社會都有益處。

工會：醫護「有情緒」 不用高調公布

不過澳門則採取另一套收費政策。行政法務司長張永春前日表示，感染新型冠狀病毒的非本地居民醫療費用並非由政府全部承擔，傳染病防治法律中有明確規定，若患者經濟能力許可，政府將會收回全部醫療費用。

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，由於豁免有關收費屬法例列明，故不會爭拗，但認為不用高調公布豁免收費一事，否則將吸引到更多內地人湧港求醫，令公營醫院系統更受壓。

醫管局員工陣線理事羅卓堯稱，有醫護對此事「有情緒」，直指勢將鼓勵內地人來港求醫。他說，豁免收費符合呈報準則的非本地人需強制留院及醫治，豁免收費屬醫療責任及基於人道理由，強調關鍵在於入境方面應從源頭堵截，促請政府禁止內地客入境。

黃碧雲促全面封關 蔣麗芸：非有效

民主黨立法會議員黃碧雲表示，除非配合全面封關，否則政策提供誘因予帶有病毒的人湧到香港治療，批評政府不負責任，加重醫護壓力。她強調政府應全面封關，禁止內地人入境，已在港患者則應基於人道考慮給予治療。

民建聯蔣麗芸認同做法，稱不應因該人無錢就不治療，另認為全面封關非有效，最有效是勿到人多地方、戴口罩及勤洗手。建制派陳凱欣說，政府不應強調公院會免費為非本地居民治療武漢肺炎，否則可能成為誘因令人湧港求醫，應強調相關病人不入院隔離會違法及將面對罰則。

明報記者

（武漢肺炎）