須隔離非港人免費醫 公院恐更爆 醫局稱鼓勵求醫阻傳播 工會憂內地患者湧入促封關

【明報專訊】網上流傳公立醫院會豁免對懷疑或確診新型冠狀病毒的非本地人收取隔離治療費用，醫管局質素及安全總監鍾健禮昨稱，根據政策，若非符合資格者符合呈報準則須接受隔離，會豁免醫療收費，原意是冀病人就診，隔離患者對社會有利；醫管局稱豬流感時亦有此安排。有醫護工會稱明白做法是基於人道理由，但擔憂會令更多內地患者湧港治療，並稱關鍵在於從源頭堵截，促請政府禁止內地客入境。有議員亦促政府全面禁內地人入境，否則是不負責任，令公營醫院系統更受壓。
醫局：豬流感亦有此安排
公立醫院對「符合資格人士」及「非符合資格人士」（即沒持香港身分證者）收費不同，後者須繳付較高費用，例如前者急症室每次診症為180元，後者達1230元。對於今次安排，醫管局解釋，病人若經臨牀診斷後懷疑感染法定急性傳染病而須隔離治療，衛生署會發隔離令安排病人隔離，防止傳染病散播，任何人因急性傳染病而入住公眾病房的病人毋須繳付任何費用。醫管局稱，過去應對其他大型傳染病爆發如2009年人類豬流感疫情時亦有此安排，確保懷疑及確診個案在隔離病房接受治療，減低傳播風險，做法是建基於公眾衛生考慮，鼓勵病人接受治療。
鍾健禮昨解釋，若非合資格者符合新型冠狀病毒呈報準則，按政策可獲豁免醫療收費。他解釋政策原意是希望病人就診，隔離患者，可避免傳染他人，對患者與社會都有益處。
工會：醫護「有情緒」 不用高調公布
不過澳門則採取另一套收費政策。行政法務司長張永春前日表示，感染新型冠狀病毒的非本地居民醫療費用並非由政府全部承擔，傳染病防治法律中有明確規定，若患者經濟能力許可，政府將會收回全部醫療費用。
香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，由於豁免有關收費屬法例列明，故不會爭拗，但認為不用高調公布豁免收費一事，否則將吸引到更多內地人湧港求醫，令公營醫院系統更受壓。
醫管局員工陣線理事羅卓堯稱，有醫護對此事「有情緒」，直指勢將鼓勵內地人來港求醫。他說，豁免收費符合呈報準則的非本地人需強制留院及醫治，豁免收費屬醫療責任及基於人道理由，強調關鍵在於入境方面應從源頭堵截，促請政府禁止內地客入境。
黃碧雲促全面封關 蔣麗芸：非有效
民主黨立法會議員黃碧雲表示，除非配合全面封關，否則政策提供誘因予帶有病毒的人湧到香港治療，批評政府不負責任，加重醫護壓力。她強調政府應全面封關，禁止內地人入境，已在港患者則應基於人道考慮給予治療。
民建聯蔣麗芸認同做法，稱不應因該人無錢就不治療，另認為全面封關非有效，最有效是勿到人多地方、戴口罩及勤洗手。建制派陳凱欣說，政府不應強調公院會免費為非本地居民治療武漢肺炎，否則可能成為誘因令人湧港求醫，應強調相關病人不入院隔離會違法及將面對罰則。