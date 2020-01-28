認自願申報「永沒百分百」 陳肇始：虛報會罰

至於曾到訪湖北的港人，陳肇始稱按法例可返港，但形容其「風險很高」，故港口衛生科人員會要求對方留下資料，包括電話、地址，並量體溫、了解其健康史，以至視乎情况是否需要隔離。

陳昨在節目中有戴口罩，有報道稱由港台人員主動提供，她繼而配合戴上。陳肇始多日見傳媒都無戴口罩，上周在跨部門記者會上被問為何咳嗽卻不戴口罩，她當時稱健康無問題。

田北辰倡入境處索高鐵乘客資料

實政圓桌召集人田北辰批評，旅客自願申報曾否到湖北省是「形同虛設」。他說搭內地高鐵採實名制，高鐵「12306」購票系統有齊曾坐車到湖北乘客的資料，要求入境處向內地及港鐵索取。

教育局早前宣布全港學校延長農曆新年假期，至下月17日復課。教聯會昨強烈呼籲離港度歲的教師、家長與學生盡快返港，以免受感染。

入境處昨公布，前日年初二約有39.2萬人於各管制站出入境，包括2.2萬人次港人經羅湖出境、2360人次港人乘搭高鐵出境、1.02萬人次港人經港珠澳大橋出境。至於訪港內地旅客，以年三十至年初二計算，去年共有約47.5萬人次，今年則約10.3萬，當中乘高鐵訪港的內地客亦由去年約8.3萬，跌至今年7139。

（武漢肺炎）