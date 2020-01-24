澳門送走144湖北人 4在地隔離

澳再一武漢客確診 累計7宗

澳門昨證實多一宗個案，即增至7宗輸入的武漢肺炎感染病例，患者為67歲女性，武漢居民，已退休。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨午公布，治安警察局派出200名警力，昨早9時起巡查全澳86間酒店、公寓及賓館，截至下午2時共協助144名湖北人離境，包括77男67女。另外，有一對母子及一對父女入住黑沙青年旅舍，4人年齡7歲至43歲。

協調中心昨日指出，自去年12月1日至本月26日，有1113名湖北省旅客未離開澳門。治安警察局居留及逗留事務廳代廳長黃劍虹稱，有不少旅客自行離開澳門，據他初步估計，約有500名湖北人仍在澳門，會繼續監察，除了主動接觸酒店及賓館旅客，亦會在社區截查。

自前日起，任何來自湖北或14天內曾到湖北的非澳門居民，入境時均要出示醫生證明，確定無感染武漢肺炎。黃劍虹說，暫無人能提交有效證明成功入境。澳門昨開始禁止過去14日曾到湖北的人進入賭場，違者最高判兩年徒刑或繳240日罰金。

台灣雲端查病人旅遊史

另外，台灣移民署向健保署提供本月13日起由武漢入境的名單，醫護人員可透過健保雲端系統主頁的病人資訊摘要，知道病人旅遊史。

據台媒報道，根據移民署資料，自13日起，約有1640名旅客由武漢入境台灣。

（武漢肺炎）