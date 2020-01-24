港首日拒逾390湖北相關者入境 中港澳申報表 獨港毋須填曾否到武漢

港、澳及內地邊境關口近期也稱加強檢疫，比較三地健康申報表格，只有香港的表格毋須申報曾否到過湖北或武漢。記者昨到三地部分邊檢口岸過關觀察，發現珠海往澳門關口的檢查人員工作敷衍，向旅客說「（申報表格）不用填的」，亦無人替旅客逐一量體溫。

記者昨午先由落馬洲口岸入境深圳，出境香港及入境內地均無特別檢疫措施，僅內地關口有兩部探熱裝置掃描旅客體溫，並有告示指「如有發燒、咳嗽、咳痰乏力呼吸困難等身體不適，須向海關申報」。記者入境深圳後乘地鐵，入閘前反而有職員以紅外線探熱為乘客探熱。

西九站港入境人員有問曾否到湖北

記者其後從福田乘高鐵回港，上高鐵前無任何檢疫措施。乘務員在列車上派發香港衛生署的健康申報表，要求乘客填寫個人資料、車次及座位、身體有無出現徵狀及聯絡方法，但表格無要求申報曾否到過湖北。

列車到達西九龍站內地口岸，內地人員要求出境者填另一張「入境健康申明卡」，須申報14天內曾否到過武漢，因表格非預先派發，填表區同時聚數十人一起填表。填妥後，表格須交到內地海關人員手上，方獲放行辦理離境手續。進入香港口岸區時，須先交上衛生署的健康申報表，再由職員以紅外線探熱，方能辦理入境手續。

港府前晚宣布自助通道（e道）僅開放予港人使用，非港人須經入境處職員把關的櫃台辦理入境手續。內地人鄧小姐說，過關時入境處職員得悉她來自重慶，有額外問她14天內曾否到過湖北，香港境內關口亦有廣播，提醒湖北省居民或14天內曾到湖北的非港人不得入境。

本報另一記者昨早從港澳碼頭坐船到澳門，船上乘務員派發澳門衛生局的健康申報表，船上亦有張貼及以屏幕顯示二維碼，乘客以手機掃描後可透過網上系統申報個人資料、赴澳門方法及座位號、健康情况及曾否到過湖北省等資料。下船後，旅客須交申報表或出示網上申報系統憑證的手機截圖，方獲放行至入境櫃台。

澳門邊檢人員不核對申報表資料

而非澳門居民（包括港人）須到人手櫃台辦手續，另有標示如有湖北居民入境，須到「湖北專道」輪候。記者昨午過關時未見有旅客循該專道辦理手續。整個入境過程中， 收集表格的衛生局職員或邊檢人員均無核對申報表資料，亦沒有口頭向記者問及入境澳門前的行蹤。

珠海職員稱不用填表可直過澳門

記者昨午亦經陸路由珠海到澳門，發現內地關口多處貼海關公告，要求出入境者填「出／入境健康申明卡」，有職員手持一大疊申明卡，記者與一眾旅客往前索取時，該職員表示「不用填」，沒派發申明卡，着記者「直接過關」，有正填寫申明卡的旅客聞言馬上停筆，並拉走同行兒童說︰「無人填的，走！」內地關口亦無人收申明卡，直接讓旅客出境往澳門。

明報記者

（武漢肺炎）