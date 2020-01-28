藥房商會：未掌握口罩供應 朱凱廸倡列「儲備商品」

商會不反對限價 陳肇始：本周將有貨抵港

港九藥房總商會副會長劉愛國表示，不反對限價，但強調若供應充足，口罩價錢就不會貴。他稱，政府在過年這幾日沒有與業界溝通，業界亦掌握不到口罩供應情况，有藥房向台灣、馬來西亞等地入貨，但該地都開始限制出口。他料要到下周才知道有否口罩供應。食衛局長陳肇始昨在港台節目《千禧年代》表示，兩周前已與口罩供應商持續溝通，本周將有口罩抵港；現時內地正值新年，故尋求口罩供應「都是全世界，不論東南亞或其他地方都在做（找尋口罩）」。

民主黨黃碧雲表示，該黨聯絡泰國口罩供應商，正協助居民團購，其他國家供應都出現短缺，可能出現全球搶購。民建聯蔣麗芸表示，特首完全有權推出臨時措施，如限制口罩價格，相信市民會歡迎。

陳凱欣說，將口罩列為「儲備商品」修例需時，而香港面對是這幾日的口罩短缺。她認為政府做法不夠靈活，建議重新點算現時口罩存貨，將部分提供予市民，並參考澳門做法，在指定地點實名登記、限價限購。她又稱，對於是否禁止所有內地居民入境香港，政府要與傳染病專家商討，由科學數據支持決定，她說可試行「全面封關」至有足夠口罩時才放寬。

陳健波：如惡化應考慮封關否

本身是立橋保險集團行政總裁的保險界議員陳健波表示，集團將捐出共1000萬元，其中500萬給香港的志願機構在香港做民間抗疫工作，500萬給湖北省，支援包括武漢在內的抗疫工作。他向本報表示，原打算買口罩提供予慈善團體，派發予市民，但找不到供應。他澄清假如疫情嚴重惡化、死亡率高，政府應對是否封關再作考慮。

另外，民主黨昨日到政府總部示威，要求政府果斷封關，禁止內地人入境，並延長公務員新年假期至本周末，讓其他私人機構效法，減少市民社區內互相接觸傳染。

（武漢肺炎）