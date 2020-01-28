梁卓偉：圍堵難長期成功 倡推大型專制措施

倡學校停課安排在家工作

梁卓偉稱，雖然內地部分城市已封城，但已有不少個案從武漢輸出到其他省市，以重慶為例，截至25日大年初一，推算已有約318名確診者經火車、飛機等不同渠道從武漢抵達重慶，另推算廣州及深圳分別有123宗及87宗輸入個案，輸出個案數目達到一定程度時，可導致當地出現持續人傳人。

本港昨起限制所有湖北省居民以及過去14日到過湖北省的人不准入境，非湖北省居民要靠自我申報有否到過該省。梁卓偉認為，有關措施並非滴水不漏，或有部分旅客因無知或擔心被隔離而誤報或不報；部分湖北省居民及到過湖北省的人，或會經大灣區其他城市轉到香港，故難以準確估計已入境香港的湖北居民及曾到該省者的數目。

梁卓偉建議港府要採取「大型、專制的」公共衛生干擾措施，包括取消大型公眾活動、學校停課，及安排市民在家工作等。梁卓偉又估計，新型冠狀病毒感染人數會較2003年SARS更多，但今次有很多輕微甚至隱形個案，感染者徵狀不明顯。他又說，各地醫護人手和可做的快速測試數量有限，難以為所有人做測試，故官方公布的數字或較港大的估算低。

（武漢肺炎）