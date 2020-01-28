兒童個案相繼出現 專家不排除患者年輕化

稱倘擴散至青少年 疫情更嚴峻

北京相繼出現9個月大嬰兒及4歲童被確診新型冠狀病毒，打破早前專家稱兒童不易感染的說法。國家衛健委高級別專家組成員曾光接受央視訪問時表示，人體對新發傳染病沒有抗體，原則上所有人都容易感染，病毒高峰或未下沉到青少年，但不排除這個可能。他續稱，一旦疫潮擴散到青少年，目前嚴峻複雜的個案會更嚴重，保護兒童青少年非常重要，防治工作不能鬆懈，包括要求學生戴口罩。

武漢科技大學附屬天佑醫院教授易文龍指出，兒童感染增加，是疫情發展階段的體現，早期較多長者感染及死亡，患者本身有疾病，容易感染，但隨着感染人群擴大，家庭群組有潛伏期個案，兒童容易感染。他又稱，兒童個案基本上病情輕微，至今沒有重症或危重個案；兒童及成年的治療方法沒有根本性分別，但會根據兒童個別體制調整用藥分量。

教聯籲出埠師生返港 盡量留家

因應本港染疫人數不斷上升，教聯會強烈呼籲已離港度歲的教師、家長和學生盡快提早結束行程回港，以免受感染；回港後，如非必要，應盡量留在家中，如有不適應立即求醫。教聯會將密切留意疫情發展，如有需要會向教育局要求延遲復課日期，保障師生安全。

港大醫學院公共衛生學院公共衛生醫學講座教授梁卓偉昨建議，港府應採取大型、專制的公共衛生防禦措施，包括學校停課（見另稿）。

（武漢肺炎）