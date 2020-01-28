疫情料5月高峰 兩大促擴封關 港大研究指可能成環球疫症 運動場泳池等明起停開

港府專家顧問團成員、港大醫學院院長梁卓偉認為，政府只限制湖北省居民進入香港並不足夠，有需要擴大限制範圍。中大醫學院亦要求政府進一步收緊入境措施，建議把限制入境的範圍，擴大至湖北省以外的其他疫症擴散地區。

明報記者

港府今凌晨公布明天（29日）起，暫停開放各運動設施，包括所有體育館、運動場、各類球場、游泳池及泳灘。文化設施如博物館、表演場地、圖書館等亦暫停開放。

政府今按最新數據檢討措施

據了解，港府高層今日會因應梁卓偉的最新數據檢討「封關」及防疫措施。衛生署昨晚更新健康建議，除了從湖北返港外，任何從內地回港的市民，返港14天內亦應盡量留在家中，如有需要外出應佩戴口罩。

截至昨日，本港共有8宗新型冠狀病毒確診個案，全部與武漢有關，其中一人情况由穩定轉為嚴重，醫管局已為深切治療需要作準備。衛生防護中心進一步公布前晚兩宗新個案細節，其中一名居於深圳的68歲女子，本月9日由深圳往武漢，18日返深圳，上周二開始發燒及咳嗽，上周六經羅湖口岸來港因發燒被截停，送北區醫院，因無回家，沒密切接觸者需追蹤。另一確診的64歲男子為第三宗確診內地婦的丈夫。

至昨午12時，公立醫院過去24小時新增69宗呈報個案，至昨日，110人正接受隔離，104人情况穩定，其中一名北區醫院男病人因自身疾病離世。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，暫無社區蔓延迹象。

最新評估：1患者傳2.13人

推算武漢4.3萬患者

港大李嘉誠醫學院最新評估顯示，新型冠狀病毒的基本繁殖率為2.13，即1名患者可傳染給2.13人，疫情每6.2日倍增一次，按此推算，截至本月25日即年初一，估計武漢市內確診個案有25,630宗，若包括潛伏期內的個案，總數有43,590宗。

港大李嘉誠醫學院公共衛生學院公共衛生醫學講座教授、世衛傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉表示，按新病毒的基本繁殖率，以及武漢市的交通情况，即使計及武漢已經封城的因素，預計疫情仍會持續，其中武漢疫情會在大約4月見頂，預計最高峰一日約有5萬宗新增個案（見表）。

料重慶影響大 高峰一日增15萬宗

而內地其他大城市疫情亦預計持續，梁卓偉說，除了由武漢的輸出個案，內地多個大城市已出現本土人傳人疫情，預計受影響最大的內地城市將會是與武漢有緊密交通往來的重慶市，預計疫情會在4至5月到達頂峰，該市有3000萬人口，預計最高峰一日約有15萬宗新增個案。至於香港，他估計或跟隨廣州、深圳等地，疫情同樣大約在4至5月見頂。

梁卓偉預計，新型冠狀病毒很大可能將成為環球疫症（global epidemic），由於內地各大城市很可能會出現持續的本土人傳人疫情，將有更多確診病例輸出到世界各地。

對於政府前晚宣布限制湖北省居民及過去14日到過湖北省的人進入香港，梁卓偉認為措施並不足夠，要將限制範圍擴大，「應做多一步、兩步、三步……但我們都明白百分之一百這樣做（即全面封關），可能會有實質困難，例如糧食供應和其他供應」。他又說，現在政府要研究有何切實可行的方法可擴大入境限制，但未有正面回應應否禁止最高危的重慶、北京、上海、深圳及廣州居民來港，還是要全面限制內地旅客入境。

食物及衛生局長陳肇始昨在出席港台節目《千禧年代》時表示，封關措施是希望減低傳入個案的風險，要考慮完全封關是否可行、是否可即時做到，以及是否有效。她透露政府昨日已再開會，討論更全面的措施。據悉，港府昨晚原擬公布進一步邊境限制措施，但有見於梁卓偉最新的科學數據，今日會再商討調整策略。

（武漢肺炎）

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