美國專機武漢撤僑 日韓泰英法澳研究安排

美國國務院周日宣布將在周二包機撤走武漢領事館員工，並安排有限機位給美國公民離開。美國國務院發電郵稱，部分公民可乘搭周二由武漢前往三藩市的班機，有意撤離者可聯絡美國駐北京大使館。韓國國務總理丁世均上周五主持武漢肺炎相關緊急會議，決定爭取安排包機撤走在武漢的500多名僑民及留學生。

企業如法國車廠標緻雪鐵龍（PSA）上周六亦宣布，安排在武漢工作的38名職員及其家人撤離到長沙隔離，再安排回國。法國駐武漢領事館上周六在官網表示政府正考慮安排巴士讓國民離開武漢。日本首相安倍晉三昨稱政府跟中國當局在安排包機，助國民返國。

泰國的武漢肺炎個案周日升至8宗，成為中國以外最多確診個案國家，民眾對政府應對疫情不滿，但官方稱有信心應付疫情。泰國空軍司令馬納特周日表示準備好4架「大力士」C-130型運輸機和醫療團隊，當政府決定撤走在武漢的國民，運輸機就可出發。

世衛顧問指「熱核級」爆發

促列公共衛生緊急事件

疫情擴散令專家憂慮。世衛專家顧問法伊格爾—丁（Eric Feigl-Ding）前天在Twitter形容武漢肺炎爆發程度達「熱核級別」（thermonuclear），可能是1918年西班牙流感之後人類面臨的最嚴重失控流行病，呼籲世衛盡快將之列入「國際公共衛生緊急事件」。英國蘭開斯特大學傳染病傳播和進化動力學專家里德（Jonathan Read）的團隊上周五發表論文，據傳播模型估算出武漢肺炎的「基本傳染數」（即沒外力介入下每名受感染者可傳染多少人）為3.6至4.0，而2003年SARS的基本傳染數是1.1至4.2。中國大陸武漢肺炎確診人數已逾2000，但里德報告認為只是整體的5.1％。

（星期日郵報/路透社/法新社/衛報/中央社）

（武漢肺炎）