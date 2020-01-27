衛健委：病毒傳播力疑增 潛伏期具傳染性

【明報專訊】國家衛生健康委員會主任馬曉偉昨午在北京舉行的記者會上表示，目前疫情形勢比較嚴峻複雜，處於防控的關鍵時期。根據近期的臨牀資料，病毒的傳播力似乎有所增強，病毒潛伏期約10天，最短的潛伏期1天便發病，最長的潛伏期是14天，潛伏期具有傳染性，這與SARS有很大不同。根據衛健委數據等，截至今日凌晨1時，全國累計確診病例2083宗，累計死亡病例56宗。
暫未發現病毒變種證據
馬曉偉稱，目前疫情傳播速度較快，為防控工作帶來挑戰和壓力，專家預計現時疫情進入比較嚴重及複雜的時期。至於病毒的毒性，則需更多臨牀資料才能分析。國家衛健委副主任李斌表示，暫未發現新型冠狀病毒變異的證據。
全國56宗死亡 49宗出院
中新社報道，國家衛健委數據顯示，截至前日（25日），29個省（區、市）報告新增確診病例688宗，新增重癥病例87宗，新增死亡病例15宗（湖北省13宗、上海市1宗、河南省1宗），累計死亡病例56宗，新增治癒出院病例11宗（共49宗），新增疑似病例1309宗。目前全國僅有西藏還未出現新型冠狀病毒感染的肺炎病例。
900多人醫療隊馳援武漢
為應對新型肺炎疫情，中央財政下撥10億元人民幣支持湖北疫情防控工作並統籌調度全國醫療資源，已經向湖北派出7支共900多人的醫療救治隊馳援武漢，後續輪換隊伍已完成出發準備。
軍隊派出了450人的醫療隊伍，已經就位，同時有8支共1000多人後備梯隊隨時待命。目前全國有30個省啟動了突發公共衛生事件的一級響應。
另據澎湃新聞，為全力做好新型肺炎疫情防控工作，1月25及26日12306官網披露中國鐵路武漢局集團有限公司連續發布14條變更、停運公告，宣布1月25日至3月3日期間，其管內400餘班次列車臨時停運，近25班次調整運行區間，不經停武漢。