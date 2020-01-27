廣東出外強制戴口罩 汕頭封城兩個鐘撤回

違者依法處理

廣東省昨日發出嚴格防疫通告。新華社報道，根據該通告，公共場所佩戴口罩的實施範圍包括酒店、飯館、咖啡館、公共浴室、理髮店、影劇院、卡拉OK、體育館、商業街、步行街、商場（店）、候診室、候車室、公共交通工具（含網約車、出租車），以及其他人群聚集的公共場所。通告中要求，對未佩戴口罩進入場所者應當予以勸阻，對不聽勸阻者依法處理。

武漢等湖北多個城市已「封城」，已經確診兩宗病例的廣東汕頭市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部，昨日卻鬧烏龍。《經濟觀察網》報道，汕頭的「封城」通知發於昨日上午11時許。根據通告，自昨日下午2時起，汕頭全市營運客車、城市公交、出租車和輪渡暫停營運；自今日凌晨零時起，禁止車輛、船舶、人員進入汕頭市。

汕頭封城恐慌 巿民搶購食物

通知發布後，汕頭市民頓時緊張。「今天（26日）上午通知一出，很多長輩出門搶購，超市裏的蔬菜、大米數量一下子就告急。」一名汕頭市公務員表示， 原本50元（人民幣，下同）一袋的大米，立即漲到100元一袋。

由於造成不必要的社會緊張氣氛，通告發出兩個多小時後，疫情防控指揮部再發通知廢除通告，並要求「全部予以收回，嚴禁外傳」。

（武漢肺炎）