澳門強制湖北人隔離或返內地 入境須持醫生紙證明無肺炎

昨增3宗確診 累計5宗

澳門昨新增3宗確診病例，至今累計5宗。其中一個新確診病例是一名來自武漢的58歲女患者，上周四（23日）上午經香港港澳碼頭乘船到澳門。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，該女患者因頭暈不適，下船後即坐的士到鏡湖醫院求診，檢查發現發燒，被安排送往仁伯爵綜合醫院急症室。女患者在當日的新型冠狀病毒檢測結果呈陰性，昨日複查結果呈陽性。另外兩宗為輸入病例，患者都是武漢居民，分別是39歲家庭主婦和21歲女教師，兩人分別在上周經蓮花口岸入境澳門。

澳門海事及水務局昨宣布，內港客運碼頭往返珠海灣仔口岸的海上客運航線，客船班次由每15分鐘一班調整至每半小時一班。海事局表示調整是配合政府的防疫工作，局方呼籲市民和旅客在碼頭和航程期間應戴口罩，並取消非必要出行。

澳門政府昨表示，今早9時起會追蹤湖北人在澳門的具體位置，若他們無出現病徵，可自行返回內地，若有關者選擇留澳則要入住隔離營，直至他們的簽證有效期到期或行程結束。澳門政府表示入住隔離營屬強制措施，會安排警方駐守，若有關人士出現病徵，政府會安排他們接受隔離治療。

14天內曾到湖北 限入娛樂場

澳門政府稱，所有來自湖北或14天內曾到湖北的非本地居民，入境澳門時要出示由合法醫療機構發出的醫生證明，確定無感染武漢肺炎，若無法出示醫生證明或證明未達要求，會被拒入境；當局亦限制過去14天內曾到湖北的人進入娛樂場所。

於Tg開頻道公布疫情

另外，澳門政府昨宣布在Telegram推出「新型冠狀病毒疫情頻道」，公布疫情最新進展和各項防控和應對疫情措施。當地政府亦已推出電子健康申報表，供旅客入境時填寫。

明報記者

（武漢肺炎）