陳茂波：全面配合防疫 資源非限制

斥商人囤口罩 適時推紓困措施

陳茂波昨在商台《政好星期天》表示，正密切關注疫情有可能對經濟造成的打擊，會適時推出措施紓緩社會經濟壓力。陳又說，政府會在全球搜購口罩，批評個別口罩商戶坐地起價、囤積居奇，斥他們的行為非常不負責任，呼籲商人不應在此時增加他人壓力，冀他們可與港人共渡時艱。

陳茂波亦在網誌表示，新型冠狀病毒疫情在內地蔓延和在本港的發展，為新春佳節增添忐忑，他強調「全力做好防疫、抗疫，是我們這階段的最大任務」。陳又說，本港經濟去年中開始衰退，仍未從暴力衝擊恢復過來，現時又遇上疫情打擊，是雪上加霜，他說政府正密切注視疫情對經濟可能造成的打擊，適時推出措施以紓緩社會承受的經濟壓力。但他提到，疫情仍在發展中，暫較難具體評估對經濟影響的程度。

政務司長張建宗亦在網誌說，因應疫情發展，政府已進入高度戒備狀態，「嚴陣以待，適時調整策略和相應措施」。他強調，農曆新年期間政府不會掉以輕心，不容半點鬆懈。政府亦會因應事態發展，以迅速應變、嚴陣以待和公開透明三大原則做好防控和應變工作。

（武漢肺炎）