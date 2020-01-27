兩大樂園即時停開 「摸門釘」旅客：應早公布

昂坪360今起關閉

香港迪士尼樂園昨宣布，配合香港防疫措施，並考慮顧客及演藝人員健康及安全，故暫停開放，度假區內酒店維持運作。樂園稱將為已預訂樂園門票或度假區酒店的賓客安排退款。

迪士尼樂園宣布停開後仍有遊客到訪，包括來自波蘭的Maciej Panek一家三口。Maciej受訪時，6歲女兒一直抱着他的腿大哭，他形容這是女兒最期待的行程，「已等了一個月」，全家非常失望。他說在港鐵迪士尼站下車才知樂園停開，「他們應早幾天宣布今日停開，讓我們更改行程」。他們已預訂迪士尼酒店，「希望酒店能提供優惠作補償」。

來自菲律賓、23歲的Jessa亦稱「非常失望及傷心」，因從沒去過迪士尼樂園，但她理解決定，她和家人亦因應香港疫情帶了很多口罩遊港。

內地客稱可考慮限制入場人數

海洋公園門外昨午亦有零星旅客拍照留念，公園和港鐵站出入口均貼有「暫停開放」的告示，但附近海洋公園萬豪酒店則繼續有旅客自由進出。來自雲南的方氏夫婦原定帶女兒入園遊玩，到達後才知悉公園關閉。方太透露，原打算轉往迪士尼遊玩，但迪士尼亦關閉，形容心情有些遺憾，但理解園方的決定。她對武漢肺炎疫情表示擔心，故來港期間會戴口罩防備。

有來自深圳的旅行團昨早出發時才知海洋公園關閉，但仍安排團友到園外拍照留念。團友蘇女士理解園方的決定，但認為「過年給人家開放一下也是可以的」，園方改以限制訪客入場的做法較佳。她不擔心疫情影響行程，因肺炎「主要是武漢，不是武漢的人基本上沒有那麼緊張」。

昂坪360昨午亦宣布，纜車服務、昂坪市集內景點、東涌及昂坪的自營禮品店，以及導賞團今日（27日）起暫停開放，直至另行通知，昂坪市集則照常開放。

（武漢肺炎）