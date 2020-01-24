延假打亂模擬試 校長倡DSE延兩周

瑪利諾神父教會學校校長何力生稱，若再延遲開學，會考慮取消餘下DSE學校模擬試，免學生溫習「亂晒龍」。最快開考的DSE主科，中文口試於3月11至19日舉行。何力生稱，擔心疫情不受控，籲教育局及考評局盡早制定應變方案，評估DSE考試延期兩周是否可行，「早少少講有無plan A、plan B，不想學校什麼都不知」。何力生稱今屆DSE考生挑戰重重，「上半年社會運動影響心情，心情不好就難集中讀書，恍恍惚惚，現在又發生肺炎疫情」。

大型補習社近日亦進行中六模擬試。現代教育於facebook稱，今日銅鑼灣及太子分校如期舉行模擬試，同學可到場應考或提走試卷；遵理學校於網頁公布，明日（28日）模擬試如期舉行，考生須戴口罩及量體溫。

小學盼教局延遲小六呈分限期

小學普遍3月舉行小六下學期呈分試。興德學校校長賴子文稱，延遲兩周開學影響教學進度，「2月中先開學，3月就考試，教到幾多書？」他期望教育局延遲呈分限期，讓學校有更多時間教學才評估，「考試為了解學生學習進展，不是為了考試而考試」。

2003年因SARS影響，教育統籌局（教育局前身）曾取消小六下學期呈分試。賴子文不贊成取消，因剩下的考試是3次呈分試的最後一次，有學生或視之為「翻身機會」。

籲學生2‧3前返港 自我隔離14天

教育局長楊潤雄昨於facebook呼籲，學生休假期間盡量留在家中（見表）。亞斯理衛理小學校長林德育稱，昨特別提醒已離港的學生最好2月3日或以前返港，自我隔離14天，再於2月17日開學，「希望大家都做好這一步，以免失去延遲開學的原意」，校方下周會收集學生假期離港情况。此外，8間資助大學、恒生大學、樹仁大學、公開大學等多間院校，開學日延至2月17日。

（武漢肺炎）