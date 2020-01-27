稱被抽中同事皆資淺 護士批「生死籤」準則不明

有公院護士向本報透露，所屬部門已編排dirty team人手，護士將分批到隔離病房4至6周，但他形容過程不透明，未知是抽籤還是另有內情。他說其病房約有20名護士，被抽調的6人屬3年或以下年資，「大家明啦！抽籤的話怎會全部都是junior（年資淺的同事）？」形容此舉「似推年輕同事去死」。

病房經理指會向主管反映

他續說，病房經理其後解釋，當年SARS爆發後病房每年制定dirty team名單，曾被列入名單的護士可豁免，即名單通常是新入職及年資淺同事，他引述病房經理在聽取員工意見後表示，會與部門主管反映會否重新檢視名單。他批評醫管局資訊不透明，令前線未能掌握應對大型疫症的計劃；他透露有人已打算拒絕加入dirty team，他自己不會拒絕加入，只是擔心下班後住宿安排。

另一公院護士Fish（化名）說，SARS後其病房會制定dirty team名單，每兩年更新一次。她已獲通知被抽中成為首批被派到隔離病房的醫護，每6周會換一批人，但她認為抽籤準則不明。

憂裝備不足 其他病房擠迫損控制

約10年年資的Fish因早有心理準備，不算太擔心，但稱目前疫情存在太多未知數，最擔憂裝備不足以保護自己和同事，「每個人都有家人，我不想被抽中，也不想其他同事被抽中，但即使抽中，希望有足夠裝備保護我們」。她亦擔憂其他病房擠迫，影響感染控制。

（武漢肺炎）