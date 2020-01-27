促封關停非緊急服務 醫護醞釀下周罷工 抗議管理層 瑪麗內科4護士請病假

醫局：明白壓力大 向政府反映

醫管局質素及安全總監鍾健禮稱，醫管局人手十分緊張甚至不足，若有罷工傷害會相當大，冀醫護「上下一心」，他明白醫護面對很大壓力，會向政府反映訴求。瑪麗醫院發言人稱，昨午4名內科病房護士因身體不適到急症室求醫，各獲批病假兩天，病房服務維持正常。

「隔離病房」被指不合格 病牀報大數

綜合消息人士稱，屬呼吸系統專科病房的瑪麗醫院B6病房，被徵用作隔離病房，但被指未必符合負氣壓規格，而更換防護衣物的空間只用布簾間起的「土炮」方式設於病房門外，醫護擔心病毒經空氣傳播而導致院內爆發，與管理層商討後，暫決定該病房僅用作接收快速測試呈陰性的患者。

有該院內科醫護批評院方在隔離病牀數目上「報大數」，現正使用的A6隔離病房爆滿，其他被計算在內的7間病房包括深切治療部等，當中兩間未準備好接收病人，實際可即時使用的病牀僅13張，遠低於當局統計的90張，院方尚未提出如何應對大量患者的方案，「疫情未正式爆發，醫院已經爆煲，擔心會頂唔順」。

醫管局員工陣線昨促請醫管局回應五大訴求，包括禁止旅客經由中國入境、提供足夠隔離病房及暫停非緊急服務等，若未能回應訴求，工會擬2月3日發起5日罷工，首階段停止非緊急服務，次階段動員會員罷工而只提供有限度緊急服務。

袁國勇籲放下意見 鄺葆賢促正視

港大微生物學系講座教授袁國勇稱，作為醫生，「怎可以眼白白看着病人無人治療，我覺得是違反常理」，不論政府做得對或錯，醫護不可置病人不顧，促請放下不同政見與意見。衛生防護中心前總監曾浩輝理解醫護壓力，當局需聆聽訴求，但促請醫護「諗清楚」，「大家都坐同一條船」，以非罷工形式爭取訴求。前線醫生聯盟副主席鄺葆賢說罷工是要求政府正視應對疫情不足的手段，若政府做得好，醫護不會罷工。

個別部門需抽生死籤 醫局致歉

另外，公院陸續抽「生死籤」決定到隔離病房的dirty team人手次序，被質疑過程不透明（見另稿），曾強調以同事意願先行、而非一定以抽籤作準的鍾健禮，昨承認個別部門會抽籤，他稱無意否定需抽籤一事，為此致歉。至於人手安排上，鍾透露會避免安排醫護夫婦同時在高風險區工作，亦不會安排懷孕員工在高風險區工作，在高風險區工作兩周的醫護會獲一日額外休假。

網上流傳稱政府有1億個口罩，政府發言人昨日說，政府物流服務署儲存的手術用口罩是供部門日常及應變計劃，去年每月平均向懲教署購110萬個口罩，而為配合傳染病應變計劃，需儲備1000萬個口罩，過去一周相關部門陸續向物流服務署取口罩供應前線，該署已加大採購。

明報記者

（武漢肺炎）