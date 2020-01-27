確診者逗留屋苑 關會所取消舞獅

馬鞍山銀湖‧天峰的大堂及電梯張貼通告，通知住戶屋苑內有確診個案，並稱已加強清潔及消毒，所有保安均戴上口罩。另外，會所於年初一（25日）至初三（27日）關閉及暫停餐廳服務，以徹底清潔及消毒，至周二（28日）重開。

有住戶稱倘爆疫情「果斷離港」

銀湖‧天峰居民陳先生指出，自確診消息傳出，大堂出入口添置了自動酒精搓手液，屋苑清潔亦較平日頻繁，「比平時一個鐘拖一次地再密啲」，管理處亦取消年初二屋苑內舞龍舞獅表演，相信是為免人流聚集，增加病毒傳播風險。另一住戶劉先生則表示，外來者進出屋苑沒特別措施，「填姓咩就畀上，又唔使用搓手液」，認為屋苑對疫情風險評估過低，擔心疫情在屋苑爆發，憂慮居住屋苑內的內地人防疫意識低。他續稱，如疫情爆發，「會果斷與家人離開香港一至兩個月」。

另外，天宇海1A座住戶關先生表示，衛生署公布消息翌日，全屋苑已大消毒，管理處亦有張貼相關通告，認為管理處已「做足」工作。記者在場觀察，大部分住客出入屋苑時均戴口罩，部分外傭及外籍住客則未有戴口罩。沙田帝逸酒店則有職員以消毒酒精清潔枱櫈；屯門倚嶺南庭有保安戴上口罩。

（武漢肺炎）