反應慢欠解說 議員：政府失信釀災難

區會副主席：民政專員說看電視方悉

衛生署長陳漢儀前日記者會中宣布改裝未入伙的粉嶺公屋暉明邨，用作隔離緊密接觸者或醫務人員宿舍。北區區議會副主席陳旭明昨稱，前日致電當區民政事務專員查詢，「對方也說是看完電視才知」。至昨午12時，政府發稿稱暉明邨將改裝為臨時居所，「視乎需要」予無病徵的緊密接觸者作隔離觀察，或醫護人員入住。陳旭明批評，政府宣布措施時並無諮詢或通知區議會，亦無解說防疫配套措施，惹鄰近居民擔憂。

暉明邨鄰近居民昨午約3時發起示威及堵路，一眾民主派區議員到場亦未能勸阻居民，至晚上7時，居民擴大堵路範圍，政府才經facebook「添馬台」及發新聞公告，澄清目前無計劃使用暉明邨，承諾與區議會商討。

新界東立法會議員張超雄認為「隔離措施點都要有」，但自反修例風波後政府「信任破產」，加上是次防疫處理反應過慢，堅持不「封關」亦令民眾失望。他形容，民情本已一觸即發，當觸及在民居附近設隔離居所此稍為敏感的措施，即演變為「災難」。

學者：附近有隔離設施 不增染病風險

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，新型冠狀病毒肺炎經飛沫傳播，只有與患者距離1米至1.8米範圍、無保護裝備的緊密接觸者才屬高危，市民不會因附近有隔離設施而提高染病風險。對於設置臨時隔離中心，他建議政府應事先多解說，免公眾陷入恐慌。

（武漢肺炎）