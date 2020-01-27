反應慢欠解說 議員：政府失信釀災難

【明報專訊】特首林鄭月娥、食衛局與衛生署官員前日宣布改裝暉明邨，讓無病徵的緊密接觸者入住，惟多名北區區議員批評政府事先無諮詢亦無通知區議會，更稱該區民政事務專員亦「看完電視才知」。對於鄰近居民抗議及堵路，有立法會議員認為，隔離中心為抗疫必要設施，但政府是次應對疫情反應過慢，「失信於民」，致政策演變為「災難」。
區會副主席：民政專員說看電視方悉
衛生署長陳漢儀前日記者會中宣布改裝未入伙的粉嶺公屋暉明邨，用作隔離緊密接觸者或醫務人員宿舍。北區區議會副主席陳旭明昨稱，前日致電當區民政事務專員查詢，「對方也說是看完電視才知」。至昨午12時，政府發稿稱暉明邨將改裝為臨時居所，「視乎需要」予無病徵的緊密接觸者作隔離觀察，或醫護人員入住。陳旭明批評，政府宣布措施時並無諮詢或通知區議會，亦無解說防疫配套措施，惹鄰近居民擔憂。
暉明邨鄰近居民昨午約3時發起示威及堵路，一眾民主派區議員到場亦未能勸阻居民，至晚上7時，居民擴大堵路範圍，政府才經facebook「添馬台」及發新聞公告，澄清目前無計劃使用暉明邨，承諾與區議會商討。
新界東立法會議員張超雄認為「隔離措施點都要有」，但自反修例風波後政府「信任破產」，加上是次防疫處理反應過慢，堅持不「封關」亦令民眾失望。他形容，民情本已一觸即發，當觸及在民居附近設隔離居所此稍為敏感的措施，即演變為「災難」。
學者：附近有隔離設施 不增染病風險
中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，新型冠狀病毒肺炎經飛沫傳播，只有與患者距離1米至1.8米範圍、無保護裝備的緊密接觸者才屬高危，市民不會因附近有隔離設施而提高染病風險。對於設置臨時隔離中心，他建議政府應事先多解說，免公眾陷入恐慌。