改裝防疫無諮詢 暉明邨遭堵路縱火 防護中心：周三區會講解前暫停工作

有單位已放牀氈小型電器

昨早開始，政府人員以客貨車等運載物資進入暉明邨一帶，本報昨取得邨內昇暉樓一個百呎單位照片，單位內已有單人牀、毛氈，另配置小型電器如風扇、水壺等。至下午約3時半，有居民在暉明邨附近的雍盛苑一帶聚集，有人搬出水馬、磚塊及單車等雜物堵塞暉明邨路口，阻擋車輛進出，多名北區區議員到現場，北區區議會主席羅庭德向在場者說，政府做決定前未有諮詢居民及區議會，「做法離譜」，已發動聯署反對暉明邨改裝為臨時居所。

區議員調停無果 11人被捕

至晚上7時，羅庭德向居民引述民政事務專員口頭承諾，於周三區議會召開前暫停改裝工作，惟在場市民恐政府「無口齒」，要求政府代表到場，區議員呼籲群眾冷靜不果，蒙面黑衣人擴大堵路範圍至邨外華明路，禁止車輛進出，並破壞附近交通燈，暉明邨大堂一度起火。因堵路關係，消防車無法進入，消防員晚上約8時帶同裝備徒步到場將火救熄，其時大批防暴到場。警方稱，有暴徒破壞交通燈及以汽油彈於大廈大堂內縱火，警員採取執法行動，截查30多人，暫拘捕11人，介乎16至42歲，涉非法集結、阻礙警務人員執行職務等。

衛生防護中心於晚上8時發新聞稿重申，在安排無出現病徵的密切接觸者入住檢疫設施時，會優先考慮徵用各個度假村，政府知悉及了解部分北區居民對可能需要徵用暉明邨的關注，相關政府部門將於周三出席北區區議會會議講解，並重申此期間，暫停暉明邨相關準備工作。

下月入伙變無期 準租戶感「被政府玩」

原被選定作臨時居所的暉明邨有兩幢大廈，共952伙，原定下月入伙。房委會表示，已接受預配單位的公屋申請者將受影響，未能確定入伙日期，將對受影響申請者作特別安排。輪候公屋8年、獲派暉明邨的準租戶陳先生接受本報訪問稱，去年底已獲分配單位，並辦好簽約手續，他今年初購買家電、安排裝修及停止續租原有單位，未料政府無提早知會下徵用暉明邨。他擔心措施推遲上樓日期，一家三口感徬徨及憤怒，「被政府玩了一鋪」。

翻查資料，政府非首次徵用公營房屋防疫，2003年SARS爆發期間，當局分別在天水圍天恩邨和鑽石山瓊軒苑設醫護人員臨時宿舍，涉2300個單位。

明報記者

（武漢肺炎）