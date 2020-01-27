改裝防疫無諮詢 暉明邨遭堵路縱火 防護中心：周三區會講解前暫停工作

【明報專訊】政府前日宣布借用3個度假村作檢疫或隔離中心，另將粉嶺未入伙公屋暉明邨改裝為無病徵的患者緊密接觸者或醫護人員作臨時居所，昨陸續將被鋪、電器物資等送抵該邨，惟暉明邨附近居民不滿當局未諮詢及未解說下選址該處，憂慮被疫症殃及，昨午3時起，逾百人聚集在邨外暉明路、華明路堵路，區議員介入調停不果；入夜後示威者擴大堵路範圍，暉明邨大堂一度起火，消防到場將火救熄，防暴警清場。衛生防護中心晚上發稿稱了解居民關注，相關部門代表周三到北區區議會講解，並承諾在此期間，暫停暉明邨的準備工作。
有單位已放牀氈小型電器
昨早開始，政府人員以客貨車等運載物資進入暉明邨一帶，本報昨取得邨內昇暉樓一個百呎單位照片，單位內已有單人牀、毛氈，另配置小型電器如風扇、水壺等。至下午約3時半，有居民在暉明邨附近的雍盛苑一帶聚集，有人搬出水馬、磚塊及單車等雜物堵塞暉明邨路口，阻擋車輛進出，多名北區區議員到現場，北區區議會主席羅庭德向在場者說，政府做決定前未有諮詢居民及區議會，「做法離譜」，已發動聯署反對暉明邨改裝為臨時居所。
區議員調停無果 11人被捕
至晚上7時，羅庭德向居民引述民政事務專員口頭承諾，於周三區議會召開前暫停改裝工作，惟在場市民恐政府「無口齒」，要求政府代表到場，區議員呼籲群眾冷靜不果，蒙面黑衣人擴大堵路範圍至邨外華明路，禁止車輛進出，並破壞附近交通燈，暉明邨大堂一度起火。因堵路關係，消防車無法進入，消防員晚上約8時帶同裝備徒步到場將火救熄，其時大批防暴到場。警方稱，有暴徒破壞交通燈及以汽油彈於大廈大堂內縱火，警員採取執法行動，截查30多人，暫拘捕11人，介乎16至42歲，涉非法集結、阻礙警務人員執行職務等。
衛生防護中心於晚上8時發新聞稿重申，在安排無出現病徵的密切接觸者入住檢疫設施時，會優先考慮徵用各個度假村，政府知悉及了解部分北區居民對可能需要徵用暉明邨的關注，相關政府部門將於周三出席北區區議會會議講解，並重申此期間，暫停暉明邨相關準備工作。
下月入伙變無期 準租戶感「被政府玩」
原被選定作臨時居所的暉明邨有兩幢大廈，共952伙，原定下月入伙。房委會表示，已接受預配單位的公屋申請者將受影響，未能確定入伙日期，將對受影響申請者作特別安排。輪候公屋8年、獲派暉明邨的準租戶陳先生接受本報訪問稱，去年底已獲分配單位，並辦好簽約手續，他今年初購買家電、安排裝修及停止續租原有單位，未料政府無提早知會下徵用暉明邨。他擔心措施推遲上樓日期，一家三口感徬徨及憤怒，「被政府玩了一鋪」。
翻查資料，政府非首次徵用公營房屋防疫，2003年SARS爆發期間，當局分別在天水圍天恩邨和鑽石山瓊軒苑設醫護人員臨時宿舍，涉2300個單位。