14天內曾否到湖北 無法核查靠申報

何栢良促封關防傳染別國旅客

袁國勇：效用成疑 曾浩輝：可討論

連日來有意見要求港府「封關」，禁止內地人來港「輸出病毒」，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，不反對封關，但難以禁止世界各地的航班降落，「封關不是沒有效，但效用成疑，付出代價不小」，因要解決很多技術問題，否則效用成疑。他舉例，不少內地人會飛往東南亞地區再來港，「難道全世界、東南亞的飛機不允許降落？」

衛生防護中心前總監曾浩輝昨接受本報訪問時表示，先要定義何謂「封關」，才能進一步討論，重申口岸措施也不能滴水不漏地阻止個案輸港。但他認為政府可按個別地區疫情、流行病學數據、人流來往密度及做法對香港影響等，考慮需否限制當地人入境，「不是一刀切封晒（中國）」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，內地疫情隨人流由北向南，香港作為國際城市，一旦確診個案來港入住酒店，傳染其他國家旅客，該旅客返國，後果會很嚴重；若香港失守爆發疫情，會由現時中國傳染病爆發變成國際衛生緊急事件。

何栢良強調「病毒不等人」，本港已錯過健康申報表、教育宣傳的黃金防疫時機，應落實海陸空阻截來自疫區的居民。

年三十初一來港內地客6.7萬人次 減3/4

根據入境處昨日公布上周五及周六（農曆年三十及大年初一）出入境數據，兩日分別有3.7萬及3萬人次內地旅客經各個出入境管制站來港。相比去年的年三十及年初一合共有超過24萬內地旅客入境，今年人數只有去年的約四分之一。

（武漢肺炎）