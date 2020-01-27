東區聯合現「入院方揭發」懷疑個案

本港昨新增3宗確診個案，其中47歲香港男子在武漢武昌區白沙州市場擔任文職，本月20日曾因發燒到當地醫院求診，其後退燒，23日乘高鐵抵港，因曾在內地被狗咬，到律敦治醫院表示想打瘋狗針，當時沒有符合呈報準則的病徵，故醫生准他離開。男子24日再發燒，25日到律敦治醫院求醫，最終確診。其太太、女兒要隔離，當局正調查有無醫護人員受感染。

另外兩宗確診個案包括日前於屯門醫院確診的62歲內地婦的丈夫（64歲），以及25日經羅湖來港、目前在北區醫院隔離的68歲深圳女子。

雙程證婦產後發現肺花

消息：有醫護防護不足下接觸

對於東區醫院的懷疑個案，醫院發言人回覆，該孕婦入院時已安排入住獨立負壓隔離病室，手術期間所有醫護人員均穿著全套保護衣物；產婦術後繼續隔離，不會影響其他產婦。

東區醫院醫護透露，一名持雙程證孕婦本月22日入院，其時懷孕28周，丈夫為港人，報稱去年9月曾在福建入院後便來港，一直沒返內地。該醫護稱孕婦曾在港看私家醫生，已知有三胞胎，但沒在公院登記，入院時發燒達37.8度，出現咳、傷風感冒徵狀，並有肚痛；公院可提供裝備讓孕婦阻擋胎兒下照X光，但她拒絕。

該醫護又稱，孕婦昨開刀，產後出現併發症，要入深切治療部，其後照X光發現兩邊肺都花了，尚待今天的新型冠狀病毒測試結果，「估計最少11個婦產科醫生接觸過佢」。醫院消息稱，醫院早已安排她隔離，大部分與她接觸的醫護都有全副保護衣及N95，只有短時間，可能約一小時，有醫護無做足防護下與她接觸。

懷孕逾24周不經急症無篩查

消息指東區已堵漏洞

有醫護表示，現時懷孕逾24周的孕婦可直上病房，不經急症室，即不用篩查分流，換言之是漏洞。消息稱，東區醫院昨晚已在產科病房外，安排穿上全副保護衣的護士向入院孕婦查詢，堵塞漏洞。

發燒嬰父親曾接觸確診者 「不想掀恐慌」瞞報

聯合醫院亦傳出懷疑個案，一名新生嬰兒發燒入院，嬰兒父親為廣州醫護，曾於內地接觸武漢肺炎確診個案，但被指「因不想造成恐慌」，而隱瞞通報。聯合醫院發言人表示，男嬰已入住隔離病房，正等候新型冠狀病毒測試結果。院方呼籲市民應向醫護人員提供準確資料，以減低臨牀風險。

（武漢肺炎）