一天3確診 港禁湖北人入境 袁國勇料一半患者「隱形」恐社區播毒 籲全民戴口罩

過去14天到湖北者同禁

入境處消息：靠職員把關

港府昨晚10時半發新聞稿宣布，行政長官林鄭月娥昨召開督導委員會暨指揮中心會議，因應湖北省疫情愈趨嚴峻，加上專家表示隱性病人大大增加防疫難度，由今日零時零分起，所有湖北省居民以及任何過去14日到過湖北省的人將不獲准入境香港，香港居民除外，直至另行通知為止。同時，各口岸的自助通道（即「e-道」） 只開放港人使用，所有非香港居民須使用一般入境櫃台辦理入境手續。入境處消息人士表示，有關措施由入境處人員把關。另一入境處消息表示，申報的客觀效果就是令大部分武漢人不來香港或澳門，因他們明知不能入境。

港大感染及傳染病中心總監何栢良歡迎政府措施，認為有效減少湖北省患者來港的可能，但他相信已有一定數目的湖北人進入香港社區，期望港府在行政措施上跟進該批人，例如仿效澳門聯絡在當地的湖北居民，建議沒病徵者自行離境，如逗留會安排強制隔離。

隱形病人無發燒呼吸道感染病徵

港大微生物學系講座教授袁國勇昨表示，估計新年期間已有20萬至30萬內地人來港，而根據武漢肺炎患者臨牀資料，部分人沒有發燒及呼吸道感染病徵，但檢查後發現肺部如磨砂玻璃，其後確診感染新型冠狀病毒。他形容該批為「隱形病人」，粗略估算佔整體患者一半，不排除已有「隱形病人」在香港社區播毒。

公共醫療醫生協會長馬仲儀關注「隱形病人」的情况，「不要以為患者只在內科、急症科及深切治療部等，如患者數目眾多，普及率如感冒般亦不出奇」。她建議，需為手術患者插喉的麻醉科醫生等要穿著全副防護裝備，「要當所有病人都有事」，慎防有漏網之魚導致院內爆發。

醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，關注「隱形病人」情况，強調傳染病控制是全方位的，不論急症、外科、康復照顧等，小心程度一樣，必須勤洗手及佩戴外科口罩。此外，一些近身的醫療程序、霧化治療、抽痰等，醫護人員需穿著保護衣。

本報記者昨午約3時到達沙田威爾斯親王醫院急症室觀察約一句鐘，暫未見有「迫爆」情况出現，不足20名市民輪症。其間曾有操普通話的一家三口到醫護站登記，稱從內地回港後兒子便發燒，擾攘約10分鐘後獲安排到發燒等候區候診，等候區內人數不算多，約有兩至三名病人隔離。

袁：病毒傳播力強如感冒

倘現源頭不明個案「大件事」

袁國勇形容內地疫症數目正「幾何級數」上升，他本月19日到武漢考察時，仍見有竹鼠、獾及刺蝟等出售，曾聽聞有人在華南海鮮市場關閉前偷運野味離開。他說本港需以「科學和愛心」應對或出現的「排山倒海」疫症，目前病毒的死亡率介乎2%至3%，比SARS低；但病毒傳播力強如普通感冒，擔心在社區、醫院或學校出現超級傳播。

袁指出，本港確診的首6宗個案，仍能追溯至與武漢相關，若社區出現源頭不明的個案則「大件事」，目前最重要是全民戴口罩及做好手部衛生，減低被感染風險，阻截病毒在社區傳播，守到本港溫度上升至30℃，病毒難以在高溫下生存，或能紓緩疫情。

快速測試劑恐不足

醫局：已加快訂購

此外，袁國勇表示，瑪麗醫院只剩下1000個病毒快速測試試劑，目前每日有10至20個樣本要測試，但SARS爆發期間每日需要100至200個試劑，憂慮試劑數量不足。鍾健禮昨沒透露快速測試試劑存貨，稱當局已加快訂購快速測試試劑，預料2月中到貨，供予7個醫院聯網。

明報記者

（武漢肺炎）

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