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2020年1月24日星期五
湖北8市封城 徵院建院抗疫 首現武漢外死者 管軼：疫情規模或10倍於SARS
市民遊客趕死線離城 搶購食品
武漢醫生：恐春節後「大爆發」至5月
星洲越南首現確診 世衛延遲定列「緊急」
港患者兩密切接觸者現病徵送院 高鐵客今須申報健康 何栢良斥措施不如SARS
未穿全裝接觸確診者 威院急症醫須隔離
林鄭不返港抗疫 張建宗：重要外訪
警深圳回港發燒隔離 警總加強消毒
戴N95巡發燒門診後結膜發炎 其後確診 專家中招料沒戴眼罩成防護盲點
內地個案最快6日奪命 最年輕48歲 中國疾控中心：現人傳人社區傳播
管軼返港後自我隔離 倡曾到武漢者仿效
公院醫護抽籤入防疫團隊 另設指定診所
停新春匯演賀歲波 初三馬照跑 馬會：已加強馬場預防措施 議員促取消
澳門第二宗確診 賀一誠：不排除關賭場
有住客確診 沙田帝逸酒店免費退房
西九站人人戴口罩 港人回鄉數箱N95當手信
多區區會撥款購口罩派街坊
口罩市面供應緊 N95炒貴近倍 消委籲勿「趁火打劫」 張建宗：下周數批貨抵港
一航班封城後赴港 港龍今起停飛武漢
6大專院校停醫護生實習
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湖北8市封城 徵院建院抗疫 首現武漢外死者 管軼：疫情規模或10倍於SARS
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武漢醫生：恐春節後「大爆發」至5月
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