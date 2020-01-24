6大專院校停醫護生實習

教育局在信中稱，理解家長擔心學生安全，學校可延後參與由教育局或其他機構舉辦，在內地其他城市舉行的交流活動。局方又要求學校在假期徹底清潔校舍，復課時要求學生量體溫等，並建議跨境學童登上跨境巴士或保母車前量體溫。

張建宗：停課否視疫情 教協促早訂準則

張建宗昨被問及農曆新年後會否停課，他表示要視乎疫情發展。教協認為，教師和學生的健康是學校首要考慮，要求教育局為學校統籌和增撥資源，添置口罩等衛生設備和消毒用具；為學校制定清晰有效的應變及隔離指引，讓學校出現疫情時能採取措施防止擴散。

此外，繼港大和中大暫停醫院臨牀教學，4間大專院校昨回覆本報查詢，確認暫停護理學等學生在醫院或院舍的實習。公開大學、明愛專上學院均安排學生回校園做學習活動；理工大學稱會與各提供臨牀培訓或實習的機構協商，稍後再通知學生課堂安排；東華學院稱，會加強校園衛生措施，密切留意有關疾病的最新發展，農曆新年假期後評估實際情况再安排。

中大醫學院回應，已決定暫停農曆新年假期前四、五、六年級醫科生到公立醫院的臨牀學習，涉及約600多名學生，會與醫管局及師生就教學安排保持緊密聯絡和溝通。城大昨晚公布，暫停下學期所有前往內地的學生交流活動，直至另行通知。

（武漢肺炎）