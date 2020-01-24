一航班封城後赴港 港龍今起停飛武漢

國泰港龍今起停飛往來武漢的航班，直至下月29日，會協助受影響乘客安排退票或延後旅程。

不過，昨日有一班由武漢來港的航班，於下午約2時抵港。記者在機場接機大堂的顯示屏所見，該班港龍航班下午約2時已顯示「到閘口」。記者在接機大堂向抵港旅客查詢，至下午4時仍未有旅客表示自己從武漢抵港。

載逾80人 半數入境半數轉機

多名國泰員工向本報證實，該航班昨午11時許從武漢起飛，即武漢機場關閉之後才起飛，機上有80多名乘客。有國泰員工透露，該航班約有40名乘客轉機，即約有40名乘客入境香港。本報向國泰查詢為何航班在武漢機場關閉後仍能起飛，國泰稱昨日來往武漢的航班如常運作，着記者向有關當局查詢當地機場關閉詳情。

記者昨在機場所見，抵港旅客大都戴上口罩，3名不願透露姓名的內地旅客表示，他們在武漢工作，12月中離開武漢外遊，昨從斐濟抵港。他們說武漢現已封城，暫無法返回當地，會先到深圳觀望情况。他們說，在武漢的朋友暫未有感染新型冠狀病毒，又稱現時武漢未出現物資短缺。

（武漢肺炎）