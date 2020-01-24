口罩市面供應緊 N95炒貴近倍 消委籲勿「趁火打劫」 張建宗：下周數批貨抵港

有藥房設限購量 有推「會員制」

記者昨到佐敦至尖沙嘴一帶觀察，5間藥房中有2間口罩已售罄，其餘3間則有N95口罩及成人外科口罩。在尖沙嘴加拿芬道一間藥房，一盒20個N95口罩索價780元，即平均每個39元，較另外兩間藥房（分別售20及25元一個）貴約五成至1倍。外科口罩方面，加拿芬道的藥房，50個成人外科口罩售250元，另外兩間則售150元。3間藥房店員拒絕回應口罩有否加價及加幅，其中一間表示新年前不會補貨，亦難估計何時再有貨。

此外，有藥房限制市民購買口罩數量，部分只准每人買1盒；亦有藥房實施「會員制」，非會員每次只可購2盒口罩，會員可買最多5盒。

港九藥房總商會理事長林偉文表示，不排除內地的口罩要到初十（2月3日）才有補貨，但仍有台灣及日本口罩可空運到港，來貨價較高；口罩供應短期內會緊張，但未至於嚴重短缺。他說農曆年長假將至，藥房業界慣例新年最少會於大年初一、二、三休息，因此不少市民趕在藥房關門前購買，他相信藥房會把庫存都拿出來賣。

消委會昨早派員到上水24間藥房及藥妝店，發現只有少數店舖缺貨，但口罩的價格相差幅度頗大。黃鳳嫺促請商戶不要「趁火打劫」、將口罩抬價，不應出現「天價口罩」。消委會主席林定國說，香港目前無價格管制法例，呼籲供應口罩的商戶從公共健康角度出發，考慮社會責任。

政府今與供應商緊急開會

張建宗表示，衛生署及醫管局已備存3個月口罩、保護衣物，食物及衛生局與口罩供應商溝通，今天會開緊急會議，下星期會有幾批口罩抵港。

明報記者

（武漢肺炎）