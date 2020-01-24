西九站人人戴口罩 港人回鄉數箱N95當手信

昨午逾百人於離港大堂等候出境。9歲的黃小朋友和哥哥、姐姐等一家六口昨乘高鐵回廣東雲浮度歲10天，他們帶逾600個N95口罩一同回鄉。黃小朋友的姐姐表示是為內地親友準備，因內地口罩缺貨，就算有售也很貴。黃小朋友稱昨有少許流鼻水，但因「想去玩」而決定回鄉，事前亦沒求診，「食住爸爸啲藥先」。

懷疑內地數字 港人取消行程

另一邊廂，近百人排隊辦理往返香港高鐵班次的退票或改票。港人陳女士表示，對內地公布的病例數字「有懷疑」，又不知「內地衛生做得好不好」，加上同行有幼童，決定取消年初一到普寧市的行程。她說，即使新春沒法與家人團聚，「健康較重要」。

鄰近高鐵西九站的圓方商場，大部分商戶及職員均戴口罩。一名不願具名的首飾店員工表示，公司體諒口罩缺貨，已發內部指引，由只准員工戴白色口罩改為不限顏色；員工不適須即上報。居於圓方上蓋住宅、23歲的John說早已預料病毒會由高鐵輸港；他以前經常到商場用膳，現時會減少外出留家吃飯。

全日高鐵站外有不同團體請願，包括新民主同盟、油尖旺區議會民主派議員等，要求暫停所有內地到港班次、強制檢疫及健康申報。傍晚有10多名黑衣人出現，相信是應網上號召圍堵高鐵站。數十名防暴警截查黑衣人，少數警員戴上外科口罩；黑衣人其後獲放行。

（武漢肺炎）